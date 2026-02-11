Peste 251 de milioane de lei ajung vineri pe cardurile persoanelor cu dizabilităţi

Potrivit unui comunicat al instituţiei, remis miercuri AGERPRES, vineri, 13 februarie, va fi virată suma de peste 251 de milioane de lei necesară plăţii acestui beneficiu de asistenţă socială în conturile bancare.



Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, sumele vor fi achitate începând cu data de 18 februarie 2026.



Totodată, la începutul acestei luni, respectiv în data de 6 februarie, ANPIS a virat în avans fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistenţă socială aferente lunii ianuarie 2026, destinate unui număr de peste 3,7 milioane de beneficiari de alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de creştere a copilului şi stimulent de inserţie, în valoare totală de peste 1,8 miliarde de lei.



Aceste sume au fost virate astfel: peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii; aproximativ 599 de milioane de lei pentru 147.138 de beneficiari de indemnizaţii pentru creşterea copilului; peste 58 de milioane de lei pentru 73.196 de beneficiari de stimulent de inserţie.

