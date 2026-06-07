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Atenție, bucureșteni: Se oprește apa! Lista completă a străzilor afectate și intervalele orare

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   14:20
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Atenție, bucureșteni: Se oprește apa! Lista completă a străzilor afectate și intervalele orare
Jurnalul/ Sute de blocuri rămân fără apă

Mai multe zone din București rămân fără apă în următoarele zile, din cauza unor lucrări programate de modernizare. Anunțul îi vizează pe locuitorii din sectoarele 1, 4 și 6, unde furnizarea apei va fi întreruptă pe intervale de câteva ore.

Pentru mulți bucureșteni, aceste opriri vin exact în mijlocul programului zilnic, ceea ce înseamnă disconfort și necesitatea de a se pregăti din timp.

În sectorul 1, apa va fi oprită în data de 11 iunie, între orele 09:00 și 20:00, pe mai multe străzi importante:

Strada Carpați
Strada Scărișoara
Strada Parângului
Calea Griviței

Tot pe 11 iunie, în sectorul 6, alimentarea cu apă va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00, pe Bulevardul Timișoara.În sectorul 4, pe 10 iunie, între orele 09:00 și 15:00, locuitorii de pe Aleea Secuilor vor rămâne fără apă.

De asemenea, în sectorul 6, pe 8 iunie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi afectate următoarele zone:

Intrarea Portocalelor
Șoseaua Cotroceni
Splaiul Independenței
Oprirea apei este cauzată de lucrări planificate de modernizare a rețelei, potrivit Apa Nova. În aceste intervale, consumatorii vor resimți lipsa totală a apei, motiv pentru care este recomandat să își asigure rezerve din timp.

 

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: apa nova modernizare bucuresti
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