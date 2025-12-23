Apele Române: Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală

„În urma publicării în spațiul public a unor fotografii și a unor interpretări care susțin existența unei «fisuri pe toată înălțimea barajului», cu orientare aproximativă la 45° și cu posibile implicații de tip torsiune, precum și în urma comentariilor privind istoricul lucrărilor din zona versantului stâng și presupusa gravitate («fatală») a fenomenului, Administrația Națională «Apele Române» prezintă următoarele clarificări tehnice, bazate pe evaluare inginerească și pe datele reale de exploatare ale construcției”, au transmis reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” într-un comunicat.

Potrivit instituției, urmele observate pe paramentul aval al barajului nu pot fi asociate cu infiltrații din acumulare.

„Fotografiile arată urme verticale și oblice de culoare închisă și discontinuități fine la suprafața paramentului aval. În primul rând, este esențială corelarea acestor imagini cu condițiile hidraulice din momentul realizării lor. La data menționată în postare, nivelul apei în acumulare era la cota aproximativ 632 m, în timp ce coronamentul barajului este la cota 654 metri. În aceste condiții, urmele vizibile nu pot fi atribuite, în mod simplist, unei «infiltrații din lac» la cote înalte, determinată de presiunea hidrostatică a acumulării până aproape de coronament”, precizează Apele Române.

Referitor la interpretările privind o posibilă solicitare de torsiune, Administrația Națională „Apele Române” susține că acestea sunt extrapolări teoretice nefondate.

„Modelele de rupere la torsiune cu plane la 45° sunt valabile pentru eprubete simple de laborator și pentru elemente structurale subțiri, nu pentru un baraj masiv de tip arc dublu, care funcționează într-o stare tridimensională complexă de tensiuni, dominată de compresiune și de transferul eforturilor către versanți. În mod practic, torsiunea globală a unei astfel de structuri nu se stabilește dintr-o fotografie, ci din corelarea măsurătorilor instrumentale, a inspecțiilor și a evoluției în timp a eventualelor discontinuități”, se arată în document.

Instituția respinge și calificarea fenomenului drept „fatal” sau sugestiile privind o avarie iminentă.

„Din imaginile prezentate, nu rezultă elemente specifice unei degradări structurale active, cum ar fi deschideri semnificative ale fisurilor, deplasări relative ale zonelor de beton, exfolieri, spalling, pierderi de material sau zone de beton pulverulent. Afirmațiile de gravitate extremă, formulate fără date instrumentale și fără o inspecție tehnică realizată conform procedurilor, pot induce nejustificat îngrijorare în rândul populației și nu reflectă realitatea tehnică a comportării construcției”, subliniază Apele Române.

Totodată, instituția arată că existența unor urme similare observate și în anii anteriori indică stabilitate, nu pericol.

„O avarie structurală activă nu rămâne neschimbată pe durata a 10–15 ani; ea evoluează, se deschide, se ramifică, produce degradări locale sau modifică parametrii de comportare ai construcției. Persistența unui aspect vizual similar pe intervale mari de timp indică, în mod tipic, fie urme de curgere superficială recurente, fie discontinuități superficiale vechi, stabilizate, fie particularități de textură/patină ale betonului”, se mai arată în comunicat.

Administrația Națională „Apele Române” precizează că siguranța barajului este evaluată prin monitorizare permanentă și proceduri tehnice riguroase.

„Evaluarea siguranței unui baraj nu se bazează pe analogii simplificate sau pe interpretări vizuale izolate, ci pe un ansamblu de activități tehnice: inspecții periodice, urmărirea comportării în timp, verificări ale sistemelor de drenaj și ale colectării apelor meteorice, precum și monitorizare instrumentală, în conformitate cu reglementările aplicabile”, mai afirmă instituția.

În concluzie, reprezentanții Apele Române afirmă că „urmele din fotografiile apărute în spațiul public nu constituie, prin ele însele, dovada unei fisuri structurale active și nu indică un risc pentru populație sau pentru infrastructura din aval”, iar Barajul Paltinu „funcționează în condiții de siguranță structurală”.

(sursa: Mediafax)