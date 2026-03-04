Aplicația de cumpărare a biletelor de tren nu va funcționa în noaptea de miercuri spre joi

Potrivit unui comunicat al companiei, aceasta a fost anunțată de SC Informatică Feroviară SA despre efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică.

Astfel, CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22.00 – 3.00.

Pasagerii care au cumpărat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data și intervalul orar menționat mai sus vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format ‚pdf’ primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22.00 a zilei de miercuri. De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere.

(sursa: Mediafax)