ArcelorMittal Hunedoara, cumpărată de Dorinel Umbrărescu

Tranzacția, în valoare de 12,5 milioane de euro plus TVA, a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și este menționată în raportul curent transmis Bursei de Valori București (BVB).

Acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor uzinei a fost semnat pe 29 decembrie 2025. Potrivit documentelor oficiale, tranzacția include echipamentele de producție și instalațiile industriale, materialele și stocurile existente, terenurile și clădirile din perimetrul industrial al combinatului din Hunedoara — inclusiv halda de zgură — precum și terenuri situate în afara amplasamentului. Totodată, UMB Steel preia și obligațiile, respectiv răspunderile de mediu aferente, scrie observatornews.ro.

Combinatul Siderurgic Hunedoara și-a oprit definitiv activitatea la începutul lunii septembrie 2025. ArcelorMittal a confirmat oficial decizia în octombrie, invocând condițiile dificile de piață și presiunea costurilor. Fabrica producea corniere și profile comerciale destinate sectoarelor de energie, construcții și infrastructură.

Odată cu oprirea producției, compania a pus în aplicare un program de plecări voluntare pentru angajații cu contracte pe durată nedeterminată, precum și plăți compensatorii pentru o parte dintre salariații cu contracte temporare.

ArcelorMittal a preluat combinatul din Hunedoara în anul 2005, în cadrul procesului de privatizare. De-a lungul anilor, grupul franco-luxemburghez a încercat să restructureze și să eficientizeze activitatea unității, însă concurența puternică din piețele externe, în special din Asia, și costurile ridicate de producție au menținut presiunea financiară. După ani de pierderi și tentative de redresare, vânzarea uzinei a devenit soluția finală.

Preluarea de către UMB Steel deschide astfel o nouă etapă pentru fostul combinat hunedorean, într-un moment în care industria românească traversează transformări majore.