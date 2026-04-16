Adio, diesel! 12 trenuri ultra-moderne Siemens vin în România

ARF a desemnat câștigătorul licitației pentru achiziția a 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, care vor circula pe mai multe rute din țară.

ARF a desemnat asocierea Siemens Mobility, formată din Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Austria GmbH, drept câștigătoare a licitației privind achiziția a 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, dar și a serviciilor de mentenanță.

Oferta financiară se ridică la suma de 1,6 miliarde de lei, fără TVA, și este compusă din valoarea de livrare a 12 automotoare electrice și contravaloarea mentenanței pentru o perioadă de 15 de ani.

În contractul de achiziție este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 30 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Potrivit ARF, automotoarele electrice vor fi distribuite operatorilor de transport feroviar de călători, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite, care au fost aprobate prin HG 1453/2022, și potrivit prevederilor Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziționat.

Cele 12 trenuri vor circula pe linii neelectrificate: București – Pitești, cu extindere până la Piatra Olt – Craiova, București – Aeroportul Henri Coandă, București – Târgoviște, București – Pitești – Curtea de Argeș.

Proiectul a beneficiat inițial de finanțare prin PNRR, iar în prezent Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii întreprinde demesurile necesare pentru asigurarea unei noi surse de finanțare, în vederea implementării proiectului.

(sursa: Mediafax)