Diferențe uriașe între pensiile private obligatorii pe care le vor încasa românii

Sumele menționate nu reprezintă pensii lunare, ci totalul banilor strânși în conturile de pensie privată obligatorie, care vor fi plătiți beneficiarilor conform legislației în vigoare.

În prezent, aproximativ 8,3 milioane de români contribuie obligatoriu la acest sistem, iar banii încasați la final se adaugă pensiei de stat.

Contribuțiile constante fac diferența

După 17 ani de funcționare, sistemul de pensii administrate privat arată clar că valoarea sumelor acumulate este direct proporțională cu nivelul și continuitatea contribuțiilor.

Un angajat care a avut salariul mediu pe economie și pentru care contribuțiile au fost virate fără întrerupere încă de la lansarea sistemului a strâns, în medie, peste 50.000 de lei în contul de pensie privată.

La nivelul întregului sistem, însă, activul mediu per participant este de puțin peste 22.000 de lei, calcul care include și persoanele cu perioade fără contribuții sau care au intrat mai târziu în Pilonul II.

Una dintre vulnerabilitățile majore ale sistemului este faptul că doar aproximativ 50% dintre participanți au contribuții virate în fiecare lună.

Deși legislația prevede că 4,75 puncte procentuale din contribuția totală la CAS (20,5%) trebuie direcționate către Pilonul II, acest mecanism nu funcționează constant pentru toți salariații, scrie stiripesurse.ro

Reguli noi de plată, aplicabile din acest an

Situația s-a schimbat odată cu adoptarea legii privind plata pensiilor private, care se aplică din acest an. Conform noilor reguli, persoanele care dobândesc dreptul la pensie — fie prin atingerea vârstei legale, fie prin incapacitate de muncă sau în calitate de moștenitori — pot încasa inițial cel mult 30% din suma acumulată.

Restul banilor vor fi plătiți eșalonat, în tranșe egale cu pensia socială minimă, pe o perioadă de maximum șapte ani.

Anterior, pensia privată putea fi plătită integral sau eșalonat pe cel mult cinci ani, la alegerea beneficiarului.

Datele arată că aproximativ 250.000 de români au ajuns până acum să încaseze pensia privată, iar peste 75% dintre ei au preferat plata integrală, într-o singură tranșă.