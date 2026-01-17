Atenție! Gheața cedează ușor. Autoritățile cer populației să evite lacurile

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) subliniază că această gheață aparent solidă poate ceda în orice moment, punând în pericol viața oamenilor, în special a copiilor. Un exemplu recent este un incident petrecut în Craiova, unde un copil a căzut într-un lac înghețat. Mai mulți adulți care au încercat să-l salveze s-au aflat, la rândul lor, în pericol. Intervenția rapidă a pompierilor din Dolj a fost decisivă, toate persoanele fiind salvate și transportate ulterior la spital, conștiente, pentru investigații medicale.

În acest context, DSU face un apel ferm către cetățeni să respecte următoarele recomandări:

să nu permită copiilor accesul pe suprafețe de apă înghețate;

să nu lase minorii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau iazurilor;

să evite pășirea pe gheață, indiferent de grosimea aparentă;

să apeleze imediat numărul de urgență 112 în situații de pericol și să evite intervențiile improvizate;

să se informeze corect și să respecte indicațiile autorităților.

Autoritățile atrag atenția că prevenția și prudența pot face diferența între un incident minor și o tragedie, mai ales în condiții de iarnă severă.