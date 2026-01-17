x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Atenție! Gheața cedează ușor. Autoritățile cer populației să evite lacurile

Atenție! Gheața cedează ușor. Autoritățile cer populației să evite lacurile

de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   22:30
Atenție! Gheața cedează ușor. Autoritățile cer populației să evite lacurile
Sursa foto: Un pas greșit poate costa viața: avertisment dur privind gheața de pe lacuri

Autoritățile avertizează populația asupra riscurilor crescute generate de înghețul apelor în această perioadă, în contextul temperaturilor scăzute care favorizează formarea unui strat de gheață subțire și instabil pe lacuri, iazuri și alte acumulări de apă.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) subliniază că această gheață aparent solidă poate ceda în orice moment, punând în pericol viața oamenilor, în special a copiilor. Un exemplu recent este un incident petrecut în Craiova, unde un copil a căzut într-un lac înghețat. Mai mulți adulți care au încercat să-l salveze s-au aflat, la rândul lor, în pericol. Intervenția rapidă a pompierilor din Dolj a fost decisivă, toate persoanele fiind salvate și transportate ulterior la spital, conștiente, pentru investigații medicale.

În acest context, DSU face un apel ferm către cetățeni să respecte următoarele recomandări:

  • să nu permită copiilor accesul pe suprafețe de apă înghețate;

  • să nu lase minorii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau iazurilor;

  • să evite pășirea pe gheață, indiferent de grosimea aparentă;

  • să apeleze imediat numărul de urgență 112 în situații de pericol și să evite intervențiile improvizate;

  • să se informeze corect și să respecte indicațiile autorităților.

Autoritățile atrag atenția că prevenția și prudența pot face diferența între un incident minor și o tragedie, mai ales în condiții de iarnă severă.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: gheata
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri