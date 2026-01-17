Misiune de salvare cu barca în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Un copil a căzut în apă

ISU Dolj a anunțat sâmbătă după amiaza că un copil a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Este vorba despre un copil de aproximativ 5 ani.

El se afla la o distanță de 10 metri de mal. ISU a trimis la fața locului un echipaj SMURD și o ambarcațiune.

Mai mulți adulți au sărit în ajutorul copilului. Unul dintre ei a avut dificultăți în timp ce revenea la mal și a fost scos din apă cu ajutorul bărcii ISU. În total, șase adulți au participat la misiunea de salvare a copilului.

Toate persoanele sunt conștiente și cooperante, fiind transportate la spital, a precizat ISU Dolj.

(sursa: Mediafax)