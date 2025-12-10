Atenție la peștele congelat: Bacterii periculoase, etichete false și multă gheață

În Postul Crăciunului sunt mai multe zile cu „dezlegare la peşte”, astfel că reporterii Observator au testat mai multe mostre ale celor mai vândute specii.

Concentrații mari de mercur la macrou

Rezultatele arată că până la 25% din cantitatea de macrou este, de fapt, gheaţă, iar nivelul de mercur este ridicat

Directorul Institutului pentru Controlul Alimentelor (ICA), Alexandru Cîrîc, explică că etichetele nu sunt respectate.

„Am avut o probă de dorada, de merluciu si celelalte probe de macrou. Analizele ne arată că macroul este o problemă. Glazură declarată, de exemplu ,pe unul dintre produse ca fiind maxim 10% este în realitate de 26%. Plătim gheaţa la preţ de peşte!”

Mai grav, analizele arată că nivelul de mercur din macrou este aproape de limita maximă legală, de 0,3 mg/kg, îngrijorător pentru cei care consumă în cantităţi mari, mai ales în perioada posturilor și a zilelor cu dezlegare, când peştele devine aliment principal.

Simptome ale intoxicației cu mercur

Nutriţionistul Şerban Damian avertizează că intoxicaţia cu mercur este lentă și adesea greu de identificat.

„Intoxicaţia este lentă, este de durată, se produce la consumul îndelungat şi în cantităţi mai mari, dacă mănânci frecvent peşte. Începi cu nişte chestii foarte nespecifice stare de oboseală, poţi să ai dureri de cap, poţi să ai multe erupţii pe piele, dureri de articulaţii pe care nu prea le legi de ceva, dacă nu ajungi la un medic să pună piesele de puzzle împreună şi să îţi dea să faci o determinare a mercurului din sânge şi să vezi atunci dacă există o intoxicaţie”

Somon cu listeria

Pe lângă mercur, controalele ANSVSA au descoperit și alte probleme grave. Fileuri de somon marinat au fost retrase din comercializare din cauza bacteriei Listeria, periculoasă mai ales pentru persoanele cu imunitate scăzută. Listerioza poate începe cu simptome asemănătoare gripei, dar netratată, provoacă complicaţii severe.

Mai multe controale

Ionuţ Oleleu, vicepreședintele ANSVSA, a anunţat intensificarea controalelor.

„Sancţiuni care pot merge de la simple măsuri contravenţionale, apoi măsuri complementare de confiscare a cantităţilor respective şi, anumite situaţii, chiar dosare penale. În perioada următoare, toate aceste controale se intensifică la nivel naţional pe tot ceea ce înseamnă peşte”

Cum să alegi peștele

Specialiştii recomandă verificarea cu atenţie a produselor: peştele proaspăt trebuie să aibă ochii transparenţi și strălucitori, solzi bine prinşi, iar carnea trebuie să revină rapid la forma iniţială după apăsare. În cazul peştelui congelat, ambalajul trebuie să fie intact, fără găuri și fără cristale mari de gheaţă sau pete albe.