Retrospectivă 2025. Papa cu smartwatch: cum își construiește Leon al XIV-lea propriul stil la Vatican

Papa Leon al XIV-lea, primul Crăciun ca pontif: prudență, libertate de ton și un stil propriu la Vatican

La șapte luni de la alegerea sa ca primul papă american din istorie, Leon al XIV-lea își afirmă treptat identitatea la Vatican. Între continuitatea cu linia lui Francisc și un mod de conducere mai sobru și metodic, noul pontif mizează pe prudență, disciplină și o comunicare atent calibrată.

Un început sub semnul continuității

Ales la 8 mai 2025, Robert Francis Prevost a preluat conducerea Bisericii Catolice într-un context dificil, succedându-i papei Francisc, una dintre cele mai carismatice figuri ale ultimelor decenii. Departe de a rupe tradiția recentă, Leon al XIV-lea a păstrat, pe fond, direcțiile majore ale predecesorului său: apărarea migranților, angajamentul pentru justiție socială și susținerea dialogului interreligios.

În același timp, ritmul impus la Vatican este unul deliberat lent. Numirile importante au fost puține, papa nu s-a mutat încă în apartamentele pontificale, iar Jubileul – „Anul Sfânt” al Bisericii – i-a dominat agenda din primele luni de pontificat.

Un stil diferit pe scena internațională

Pe plan extern, Leon al XIV-lea a efectuat o singură deplasare oficială, în Turcia și Liban, onorând un angajament stabilit înainte de alegerea sa. Vizita a scos însă în evidență diferențele clare de stil față de Francisc.

Întâmpinat cu entuziasm în Liban, la începutul lunii decembrie, papa și-a manifestat emoția fără excese: discursuri citite integral, gesturi reținute și o atitudine sobră chiar și în mijlocul mulțimilor.

„Papa comunică prin ținuta sa, prin gesturi, prin semnale”, a explicat pentru AFP Roberto Regoli, preot și profesor la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma.

Potrivit acestuia, în timp ce „stilul lui Francisc era foarte legat de cuvânt” și de improvizație, Leon al XIV-lea își transmite emoțiile „prin expresia feței și prin privirea pătrunzătoare”. „Nu este o persoană care își impune prezența”, a adăugat Regoli, descriind o abordare „blândă” și totodată „foarte sigură pe sine”.

Repaus săptămânal și comunicare controlată

Un semn distinctiv al noului pontificat este revenirea la o tradiție abandonată: ziua de odihnă săptămânală. În fiecare marți, Leon al XIV-lea se retrage la Castel Gandolfo, reședința de vară a papilor de lângă Roma.

Acolo, papa își împarte timpul între tenis, înot, lectură și convorbiri telefonice. „Toată lumea ar trebui să facă puțină mișcare pentru corp și pentru minte. Eu găsesc asta foarte benefic”, a mărturisit el.

În relația cu presa, Leon preferă un stil clar și structurat. Răspunde întrebărilor publice fără ocolișuri, dar evită expunerea excesivă: în șapte luni de pontificat, a acordat un singur interviu, spre deosebire de Francisc, cunoscut pentru dialogurile sale frecvente cu jurnaliștii.

Libertate de ton și poziții ferme

În ultimele săptămâni, papa a surprins printr-o libertate de ton neașteptată, criticând deschis deciziile fostului său compatriot, Donald Trump. Leon al XIV-lea a denunțat tratamentul „extrem de lipsit de respect” aplicat migranților de către autoritățile de la Washington.

„Nu se ferește de răspunsuri. Spune ce gândește, pentru că este sigur pe ideile sale și pe modul în care conduce”, subliniază Roberto Regoli.

O sursă de la Vatican confirmă această percepție: „Este cu adevărat un șef de stat modern: acceptă ideea că un papă se poată exprima într-o manieră informală pe subiecte care nu țin de magisteriu”.

Poliglot, Leon al XIV-lea comunică fluent în engleză, italiană și spaniolă, limbă pe care o stăpânește după aproape 20 de ani petrecuți în Peru ca misionar.

Între tradiție și modernitate

În interiorul Vaticanului, noul papă este perceput ca un factor de stabilitate. Se vorbește despre o revenire la ordine, respect față de instituție și o conducere metodică, bazată pe o bună cunoaștere a dosarelor.

„Timiditatea sa este și o metodă de lucru evanghelică: respectul față de oameni, pentru că, în cazul lui Francisc, nu era întotdeauna cazul”, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică. Fostul papă argentinian era cunoscut pentru temperamentul său exploziv în privat și pentru decizii bruște.

Leon al XIV-lea nu ezită însă să ia hotărâri ferme, inclusiv abrogarea unor măsuri organizaționale adoptate de predecesorul său.

Din punct de vedere vestimentar, papa a revenit la o anumită solemnitate, reintroducând elemente liturgice precum mozzetta roșie și stolele brodate cu fir de aur. În același timp, un detaliu modern atrage atenția: un smartwatch de la un celebru brand american, vizibil uneori sub dantela albă a mânecii.

