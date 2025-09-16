Au fost lansate ghiduri practice dedicate sprijinirii pacienților cu dermatită atopică

Totodată, SRD a prezentat și noile ghiduri practice dedicate sprijinirii pacienților cu DA. fie că discutăm despre adulți, copii sau aparținători, dar și despre publicul larg: ”Ghid de discuție cu medicul Pentru adulții care trăiesc cu dermatită atopică”, ”Ghid de tratament Pentru adulții care suferă de dermatită atopică”, ”Un ghid pentru părinți, tutori și aparținători ai copiilor cu dermatită atopică (DA), un tip de eczemă”.

”Este extrem de important să înțelegem factorul de risc pe care îl prezintă această afecțiune complexă care este și un imitator perfid al altor boli și a faptului că în cazul în care nu este diagnosticată complet, corect și timpuriu, poate accelera apariția unor alte afecțiuni precum astmul bronșic sau rinita alergică, motiv pentru care Societatea Română de Dermatologie face un nou apel către publicul larg de a se prezenta la medicul dermatolog nu doar atunci când un simptom sau altul îi obligă pe semenii noștri să recurgă la acest gest, ci și atunci când starea de sănătate poate părea normală, dar în spatele ei să se ascundă un prim factor declanșator al unor boli ce pot avea un risc major. De aceea consider că pentru a evita cât mai mult posibil îmbolnăvirile de ordin dermatologic, vizitarea medicilor noștri de specialitate trebuie să aibă loc măcar o dată pe an” a declarat președintele SRD, conf. univ. dr. Alin Codruț Nicolescu.

Acesta a ținut să precizeze că ” trebuie înțeles faptul că dermatita atopică nu este doar o afecțiune a pielii, ci o povară care afectează calitatea vieții pacientului și a familiei sale, informarea corectă și accesul la tratamente moderne sunt pași esențiali pentru a reda celor afectați încrederea și echilibrul sens în care, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a acestei boli, dar și pentru a reduce impactul psiho-social cu care se confruntă persoanele cu DA, anul acesta vom îndrepta către pacienți și către aparținătorii lor, dar și către publicul larg, trei ghiduri specifice și extrem de interesante, prin care sper că vom reuși să fim și mai aproape de semenii noștri aflați în suferință, dar și să consolidăm sentimentul de acceptare a societății față de acești bolnavi. Dermatita atopică nu definește un om. Cu tratament adecvat, sprijin și înțelegere, fiecare pacient își poate recăpăta calitatea vieții”.

Prin aceste campanii, ce au ca punct de referință data de 14 septembrie-declarată ca Ziua mondială de luptă împotriva DA, SRD își propune să reducă stigmatizarea, să promoveze accesul la tratamente moderne și să încurajeze empatia și solidaritatea față de persoanele afectate, precum și să atragă atenția asupra faptului că evitarea medicului dermatolog poate conduce la complicații extrem de grave.

Prevalență: Dermatita atopică afectează aproximativ 15-20% dintre copii și 1-3% dintre adulți la nivel global. În România, estimările indică o prevalență a dermatitei atopice de aproximativ 10% la copii și 2% la adulți.

Incidență:

DA începe adesea în copilărie, dar poate apărea la orice vârstă. Aproximativ 60% dintre pacienții cu DA moderată până la severă nu reușesc să controleze eficient afecțiunea .

Persoanele cu DA moderată sau severă pierd: până la 67 de nopți de somn din cauza pruritului.

Pot ajunge la 24 de săptămâni de productivitate pierdută la locul de muncă.

Aproximativ 64% dintre pacienți dezvoltă depresie, iar 68% suferă de anxietate.

Din păcate, aproape 3 din 5 pacienți cu forme moderate și severe de DA nu reușesc să își controleze eficient boala.

53% dintre adulții cu DA moderată sau severă se tem să fie văzuți în public în timpul unei erupții.

În România 9,41% din populație suferă de dermatită atopică.

Impactul Dermatitei Atopice

Dermatita atopică nu afectează doar pielea, ci are și un impact considerabil asupra vieții de zi cu zi. Aceasta poate provoca: