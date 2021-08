Aurescu a vorbit cu omologul britanic despre marinarii uciși pe nava „Mercer Street”

Miniștii de Externe român și britanic au discutat despre incidentul violent produs în zona strâmtorii Hurmuz, la bordul navei „Mercer Street”, în urma căruia un navigator român și unul britanic au fost uciși.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sâmbătă, și discuții cu Dominic Raab, ministrul Afacerilor Externe, al Commenwealth-ului și Dezvoltării Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu privire la necesitatea elucidarii cât mai rapide a circumstanțelor în care a avut loc incidentul violent din data de 29 iulie, în urma căruia au murit un cetățean român și un cetățean al Regatului Unit.

Cu acest prilej, șeful diplomației britanice a transmis ministrului Bogdan Aurescu condoleanțele sale pentru decesul cetățeanului român, alături de un cetățean al Regatului Unit, în urma incidentului violent produs în zona strâmtorii Hurmuz, care a implicat nava „Mercer Street". De asemenea, ministrul Raab a exprimat disponibilitatea autorităților britanice de a se coordona cu partea română pentru procedurile de repatriere.

Ministrul Bogdan Aurescu i-a mulțumit omologului britanic pentru mesajul său de compasiune și a transmis, la rândul său, condoleanțe pentru decesul cetățeanului Regatului Unit aflat la bordul aceluiași vas, precum și interesul pentru coordonarea eforturilor comune de repatriere.

Cei doi miniștri au realizat un schimb preliminar de informații privind circumstanțele în care s-a produs tragicul eveniment, exprimând necesitatea stabilirii cât mai rapide a acestora, și au convenit să mențină acest subiect în atenție și să rămână în contact apropiat până la stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii incidentului.

Un petrolier utilizat de compania unui om de afaceri israelian a fost vizat de un atac în Marea Arabiei, în largul coastelor statului Oman, un incident produs pe fondul tensiunilor dintre Israel şi Iran, informează agenţia Associated Press. Atacul a avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri în largul Insulei Masirah, aparţinând Omanului. Atacul a vizat petrolierul Mercer Street, au declarat oficiali britanici citaţi de agenţia Associated Press. Nava este utilizată de firma Zodiac Maritime, deţinută de Zodiac Group, compania miliardarului israelian Eyal Ofer. Petrolierul este sub pavilion liberian şi aparţine unei firme nipone.

Un marinar român şi unul britanic au fost ucişi în timpul atacului care a vizat petrolierul Mercer Street, a anunţat compania care utiliza nava, Zodiac Maritime.

