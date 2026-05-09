Avertisment Transgaz pentru iarna viitoare: „Acum este momentul să umplem depozitele de gaze pentru iarnă

Declarația a fost făcută pentru Mediafax, pornind de la un document elaborat de companie, consultat în premieră de Mediafax, care cuprinde principalele scenarii propuse pentru realizarea stocurilor optime la 1 noiembrie. Demersul este cu atât mai oportun, subliniază șeful Transgaz, cu cât este un moment propice din punctul de vedere al prețurilor, dar și al capacităților disponibile prin principalul punct de intrare a gazelor în țară.

Șeful Transgaz consideră că acum este momentul ca furnizorii să apese pedala în procesul de înmagazinare a gazelor naturale pentru sezonul rece care începe oficial peste șase luni, la 1 noiembrie.

Documentul elaborat de Transgaz și consultat de Mediafax cuprinde estimări priind necesarul zilnic de stocare pentru umplerea depozitelor de înmagazinare subterană pentru a nu fi probleme la iarnă cu asigurarea cu consumului de gaze.

„Estimările au fost făcute pe baza temperaturilor pe perioada 1 noiembrie – 31 martie de ultimii trei – patru ani de zile. Este vorba de o prognoză privind necesarul de înmagazinare pentru ca să ajungem fie la varianta A, de 3.170 mil. mc, fie varianta B, de 3.260 mil. mc. Bine ar fi să putem avea în depozite 3.260 la 1 noiembrie 2036, în condițiile în care vedem ce se întâmplă la granițele țării, dar și în Orientul Mijlociu”, a declarat Ion Sterian.

„Este un moment foarte propice în perioada aceasta, când, totuși, prețul este mai mic, și nu se înghesuie toate țările să înmagazineze. Din ce am remarcat, din practica anilor trecuți, asta se întâmplă de regulă în lunile august, septembrie, ceea ce duce și la creșterea prețurilor”, a explicat directorul general al Transgaz în discuția cu reporterul Mediafax.

Șeful operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale atât din România și din Republica Moldova subliniază necesitatea adoptării unui calendar mai susținut al stocării.

„Altfel, nu reușim. Ca să atingem țintele, în oricare dintre variante, trebuie să înmagazinăm zilnic volumele de gaz incluse în prognoză”, a explicat Ion Sterian.

Mai mult, subliniază șeful Transgaz în susținerea strategiei de mobilizare propuse, trebuie luat în calcul și faptul că la punctul de interconectare Negru Vodă – Kardam capacacitățile de import sunt limitate.

De amintit că din iarna 2025 – 2026, capacitatea de import prin punctul de la Negru Vodă, de 14,5 milioane mc, este limitată, prin prisma rezervărilor pentru Republica Moldova, Ucraina, Transnistria, dar și pentru tranzitele către Ungaria și Slovacia, astfel că volumele disponibile pentru furnizorii autohtoni sunt mai reduse.

„Noi trebuie să profităm de acalmia asta, atât în privința prețurilor, dar și în privința rezervării capacităților, pentru că este de așteptat că va urma o supralicitare pe capacități și automat se vor duce și prețurile în sus”, a avertizat șeful Transgaz

„Acum este momentul când trebuie accelerată înmagazinarea”, a conchis Ion Sterian.

Consum mai mare cu 4% decât în media anilor trecuți

Transgaz, prima multinațională a României, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care are pachetul majoritar de 58,5% din acțiuni, deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Consumurile de gaze naturale înregistrate în România în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 au fost de 6,46 mld mc, ușor mai scăzute comparativ cu cele înregistrate anul trecut , care s-au situat la 6,49 mld mc, arată analiza operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz, transmisă la solicitarea Mediafax chiar pe 1 aprilie, când a început oficial sezonul de extracție, pe baza datelor finale valabile în data de 30 martie.

„Față de media ultimilor 3 ani, consumurile de gaze naturale din perioada sezonului rece 2025-2026 sunt cu 4,0% mai mari din cauza temperaturilor mai scăzute din această perioadă”, au transmis la acea dată oficialii Transgaz.

În ceea ce privește cantitățile de gaze naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană acestea au fost de 2,36 mld mc, cu 5,3% mai mici față de cea înregistrată în ciclul de extracție 2024-2025, dar cu 17% mai mare decât media din ultimii trei ani.

Cu o zi înainte de finalul oficial al sezonului de extracție, la data de 30 martie 2026, stocul în depozitele de înmagazinare subterană a fost de 769,3 mil mc, respectiv un grad de umplere 24,3%, comparativ cu cel de anul trecut, la aceeași dată de 803,4 mil mc, când România mai avea stocuri de 25,3% din capacitatea de depozitare, arătau datele Transgaz.

Traseul obligației de stocare

După criza din energie din 2022, România și celelalte țări europene au fost nevoite să fie mai atente cu rezervele de gaze, printr-un regulament adoptat acum trei ani și care a cărui aplicare a fost prelungită, în 10 septembrie anul trecut, până la sfârșitul anului 2027.

În esență, oficialii europeni au prelungit obligația de stocare a gazelor naturale, la un nivel de 90% din capacitatea de stocare înainte de venirea iernii, dar au introdus măsuri de flexibilizare, menite să ajute operatorii, să scoată din piață speculații și să reducă astfel prețurile.

Principala schimbare din noul regulament a fost adusă de îmbunătățirea substanțială a situației de pe piața gazelor naturale în comparație cu anii 2022 – 2023, dar în continuare tensionată și într-un cadru geopolitic încă neclar, potrivit documentului. Este vorba de posibilitatea ca nivelul de 90% să poată fi atins oricând între 1 octombrie și 1 decembrie.

(sursa: Mediafax)