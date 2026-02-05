O celebră berărie din București a fost cumpărată și va avea numele schimbat

Antreprenorul a precizat, pentru ZF, că achiziția Berăriei Gambrinus urmează modelul aplicat anterior în aceeași zonă, unde a fost cumpărat și fostul local Monte Carlo – tot cu componentă imobiliară, prin preluarea clădirilor în care au funcționat cele două spații istorice.

În ceea ce privește viitorul Gambrinus, Petrescu spune că noul concept nu va păstra neapărat numele integral, însă intenția este de a conserva „amprenta istorică” și de a face spațiul atractiv pentru publicul tânăr. Locația vizată este spațiul de pe Ion Brezoianu (cel de lângă DeSoi), nu cel din colțul cu bulevardul Regina Elisabeta.

Strategia face parte dintr-un proces mai amplu de „întinerire” a portofoliului, în contextul în care, potrivit antreprenorului, generațiile Z și Y reprezintă în prezent aproximativ 30–35% din baza de clienți a grupului, iar acestea sunt mai exigente, dar și mai dispuse să cheltuiască pentru ieșitul în oraș.

În plan financiar, antreprenorul afirmă că 2025 a adus presiuni în piață și o scădere a consumului la restaurant, vizibilă mai ales în valoarea bonului mediu, deși numărul de clienți a rămas stabil.

„Gambrinus” trimite la un personaj legendar european asociat cu berea (un fel de „rege” al berii), iar în București denumirea a fost folosită încă din secolul al 19-lea.

În 1897 o berăria funcționa în Casa Mandy, la parter, pe strada Ion Câmpineanu nr. 4, în proximitatea Calea Victoriei și a vechiului Teatrul Național din București. În 1901, Caragiale preia localul și îl transformă într-un reper al vieții boeme: loc de întâlnire pentru actori, gazetari și scriitori; în plus, notorietatea berăriei e amplificată de faptul că apare și în imaginarul „caragialian”. După 1901 există relatări că în 1906 se asociază și Grigoraș Dinicu, iar localul capătă și o componentă de „rai” al muzicii lăutărești.

În anii ’20, unele surse notează că producătorul Fabrica de bere Luther ajunge să controleze localul și îl dă în concesiune. În jurul lui 1940: clădirea din zona Câmpineanu–Teatru este demolată, iar prima „epocă” a berăriei se încheie.

În 1941, numele „Gambrinus” este reluat prin deschiderea unei berării la parterul fostului Palace Hotel (clădirea care va purta ulterior numele Hotel Cișmigiu), continuând explicit tradiția berăriei de la Câmpineanu. Mai multe surse menționează și un proprietar/inițiator numit „Naumescu”.

Clădirea hotelului (construită în 1912) e legată de inginerul Nicolae Nacu Pissiota și de arhitectul Arghir Culina, nume invocate constant în istoricul imobilului.

După 1948, clădirea hotelului este naționalizată și își schimbă denumirea (în unele relatări apare ca „6 Martie”), iar spațiile comerciale de la parter trec prin transformări și utilizări succesive, ca multe alte repere interbelice din centru.

