Instagram a picat! Utilizatori din întreaga lume se confruntă cu probleme

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   08:42
Sursa foto: Hepta/Instagram a picat

Instagram nu funcționează miercuri pentru utilizatorii din întreaga lume.

Platforma deținută de Meta se confruntă cu probleme tehnice pe scară largă. Principala reclamație vizează imposibilitatea de a trimite mesaje.

Întreruperea a început în primele ore ale zilei de miercuri.

La apogeu, peste 12.000 de utilizatori au raportat probleme, potrivit Downdetector. Platforma monitorizează în timp real starea diverselor site-uri web.

Aproape trei sferturi din reclamații au venit de la utilizatorii aplicației Instagram. Problemele continuă să fie raportate la nivel mondial la această oră.

 

(sursa: Mediafax)

