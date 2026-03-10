Când trecem la ora de vară 2026? Noaptea în care românii vor dormi mai puțin

Schimbarea orei va avea loc în ultimul weekend din martie, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ora 03:00 va deveni ora 04:00, ceea ce înseamnă că oamenii vor dormi cu o oră mai puțin în acea noapte.

Trecerea la ora de vară este o ajustare sezonieră a timpului oficial, aplicată în majoritatea statelor europene pentru a alinia mai bine programul zilnic la lumina naturală. După-amiezile și serile vom beneficia de mai multă lumină naturală.

Când s-a decis prima oară schimbarea orei?

Ideea orei de vară datează din secolul al XVIII-lea. În anu 1784, Benjamin Franklin sugera că utilizarea mai eficientă a luminii naturale ar putea reduce consumul de lumânări. Sistemul a fost însă aplicat pentru prima dată abia în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania a introdus oficial această măsură pentru a economisi energie. Ulterior, practica a fost preluată rapid de alte state europene.

Unde se aplică sistemul schimbării orei?

În prezent, circa 70 de țări folosesc ora de vară, deși regulile diferă de la o regiune la alta. În UE, statele membre schimbă ora de două ori pe an, primăvara și toamna.

Principalul argument pentru menținerea sistemului este utilizarea mai eficientă a luminii naturale, ceea ce reduce consumul de energie pentru iluminat. Totuși, eficiența acestor economii este tot mai des pusă sub semnul întrebării, în contextul tehnologiilor moderne și al aparatelor eficiente energetic.

În același timp, schimbarea orei rămâne un subiect controversat. Unele studii arată că modificarea bruscă a programului poate provoca, pe termen scurt, tulburări de somn și oboseală deoarece afectează ritmul biologic al organismului.

Comisia Europeană a decis din 2018 renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, statele membre nu au ajuns până acum la o decizie finală, notează m.ebihoreanul.ro.