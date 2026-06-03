BERD revizuiește negativ creșterea PIB-ului României pentru 2026

Produsul intern brut (PIB) al României este proiectat să revină pe creștere anul viitor, cu un sold pozitiv de 1,8%, însă cu 0,4 puncte procentuale (pp) mai mic decât estimările din februarie, a precizat BERD în raportul său privind Perspectivele Economice Regionale din iunie 2026.

Prognoza pentru 2026 a fost revizuită la contracție în urma unui prim trimestru de contracție, precum și a scăderilor consumului gospodăriilor și ale producției industriale. PIB-ul României a scăzut cu 1,7% față de anul precedent în primul trimestru al anului 2026, conform datelor preliminare publicate luna trecută de INS.

BERD estimează că creșterea PIB-ului țării în primele trei luni ale anului a fost de -2,1%.

Se preconizează că PIB-ul va reveni pe expansiune anul viitor, deoarece, în ciuda faptului că cheltuielile de consum rămân constrânse de ajustările fiscale continue și de inflația ridicată, investițiile ar putea susține creșterea, condiționată de absorbția RRF și de o redresare a percepției mediului de afaceri.

Riscurile negative la adresa acestei proiecții sunt generate de potențiale abateri de la traiectoria pe termen lung de consolidare fiscală, comerțul internațional volatil și incertitudinea politică prelungită, a declarat BERD.

Banca a menționat că creșterea economică a României în 2025 a rămas în general în concordanță cu cea din 2024, la 0,7%, deși componența creșterii s-a modificat.

„Consumul privat a stagnat aproape complet, creșterea salariilor reale scăzând de la 8% în 2024 la o contracție de 5% față de mijlocul anului 2025. Cheltuielile guvernamentale au scăzut cu 11% față de anul precedent în ultimul trimestru al anului 2025, afectând creșterea anuală. În schimb, investițiile publice au totalizat 7% din PIB, iar exporturile nete au crescut pe fondul creșterii exporturilor de bunuri de capital și intermediare”, a declarat creditorul european.

Deficitul fiscal s-a redus de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% anul trecut și se preconizează că va scădea la 6,2% în acest an.

BERD a menționat, de asemenea, că banca centrală a României și-a menținut rata de politică monetară de 6,5% până la începutul anului 2026, în urma unei serii de șocuri inflaționiste care au început la mijlocul anului 2025.

În regiunea BERD din sud-estul UE, care include România și Bulgaria, se preconizează că creșterea PIB-ului va încetini la 0,5% în acest an, pe măsură ce creșterile salariale reale se răcesc și spațiul fiscal se restrânge, înainte de a crește la 2% în 2027.

(sursa: Mediafax)