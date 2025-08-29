A început BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România

BIAS 2025 a debutat vineri, de la ora 10:00, la Aeroportul Internațional Băneasa, cu expoziții de aviație generală și antrenamentele echipajelor care vor performa în weekend.

Organizatorii îi îndeamnă pe vizitatori să folosească transportul public pentru a evita aglomerația, punând la dispoziție linia specială BIAS 737 (Piața Victoriei - Aeroportul Băneasa - retur), disponibilă între vineri și duminică.

De asemenea, autobuzele liniei 605 au fost suplimentate.

Intrarea publicului se face prin Romaero, iar programul evenimentului este următorul: vineri între orele 10:00 și 18:00, sâmbătă între 08:00 și 22:00 și duminică între 08:00 și 16:00.

