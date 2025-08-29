x close
A început BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România

de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   17:15
Sursa foto: Victor Stroe

Bucharest International Air Show (BIAS) și-a deschis porțile vineri dimineață, la Aeroportul Băneasa, aducând publicului spectacole aeriene, expoziții și demonstrații unice.

BIAS 2025 a debutat vineri, de la ora 10:00, la Aeroportul Internațional Băneasa, cu expoziții de aviație generală și antrenamentele echipajelor care vor performa în weekend.

Organizatorii îi îndeamnă pe vizitatori să folosească transportul public pentru a evita aglomerația, punând la dispoziție linia specială BIAS 737 (Piața Victoriei - Aeroportul Băneasa - retur), disponibilă între vineri și duminică.

De asemenea, autobuzele liniei 605 au fost suplimentate.

Intrarea publicului se face prin Romaero, iar programul evenimentului este următorul: vineri între orele 10:00 și 18:00, sâmbătă între 08:00 și 22:00 și duminică între 08:00 și 16:00.

