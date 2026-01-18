Bilanț negru pe șoselele României: 1.293 de morți și mii de răniți grav în 2025

Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 285 mai puține accidente (-6,7%), cu 185 mai puține persoane decedate (-12,5%) și cu 122 mai puține persoane rănite grav (-3,7%), potrivit unui comunicat transmis duminică de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în anul 2025, au fost traversarea neregulamentară a pietonilor (16,1% din total), neadaptarea vitezei la condițiile de drum (15,3% din total) și neacordarea priorității vehiculelor (9,5% din total).

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, au fost desfășurate 67.126 acțiuni, care au vizat combaterea principalelor cauze.

În anul 2025, la nivel național, în urma abaterilor constatate în trafic, au fost aplicate 2.792.044 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 190.441 de permise de conducere și retrase 103.381 de certificate de înmatriculare, respectiv 22.760 de plăcuțe de înmatriculare.

Tot în această perioadă, au fost depistate și scoase din trafic aproximativ 28.700 de persoane aflate la volan sub influența alcoolului.

Polițiștii au constatat 36.756 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice sesizate, dintre care 11.665 au fost săvârșite de către o persoană aflată sub influența alcoolului și 3.858 au fost săvârșite de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

A intrat în funcțiune sistemul e-SIGUR

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, la nivel național, se realizează monitorizarea traficului rutier prin utilizarea sistemului automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR, ce presupune colectarea de date cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, respectiv a dispozitivelor radar, tip pistol, montate în afara părții carosabile, la loc vizibil.

21.000 de sancțiuni contravenționale

Anul trecut, au fost aplicate peste 21.000 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 89 de permise de conducere pentru depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 50 km/h și 4 permise pentru depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 70 km/h. Totodată, au fost constatate 121 de infracțiuni, dintre care 103 pentru fals în declarații și 18 la regimul rutier.

Totodată, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră a fost dezvoltată o platformă software, ,,e-SAR”, pentru procesarea semnalărilor privind comportamentul agresiv în trafic, transmise de cetățeni.

În anul 2025, 1.053 de sesizări au fost finalizate cu proces-verbal de constatare a contravenției și suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Prin implementarea acestor soluții digitale, Poliția Română își reafirmă angajamentul de a folosi tehnologia în beneficiul comunității, pentru un mediu rutier mai sigur și o comunicare mai eficientă cu publicul.