Scumpiri record, petiție pe măsură: Bucureștenii spun „NU” tarifelor Metrorex

Peste 11.500 de persoane au semnat deja o petiție împotriva majorării, în timp ce autoritățile spun că analizează măsura. Petiția a fost inițiată de SENS, pe renumita platformă Declic.

În paralel, experții avertizează că o astfel de decizie ar trebui justificată clar, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor.

Propunerea de scumpire a biletelor de metrou a fost votată sâmbătă în cadrul Consiliului de Administrație al Metrorex, urmând ca decizia finală să fie analizată de autorități.

„Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a precizat Ciprian Șerban.

Nu este prima majorare de tarife. În ianuarie 2025, prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, iar atunci autoritățile au explicat decizia prin nevoia de echilibrare a bugetului și reducerea cheltuielilor de exploatare.

Noua propunere vizează o creștere până la 7 lei pentru o călătorie, începând din mai 2026, ceea ce ar însemna o majorare de peste 130% într-un interval mai mic de un an și jumătate.

Consultantul economic Adrian Negrescu atrage atenția că o astfel de creștere nu are precedent pe piața transportului public din România și ar trebui justificată solid.

„Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. (…) O majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă și vizibilă în calitatea serviciilor”, a transmis acesta.

Același expert spune că realitatea din teren contrazice ideea unei scumpiri justificate. Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri în livrarea noilor garnituri. În același timp, veniturile din bilete și abonamente sunt insuficiente pentru funcționarea sistemului, Metrorex bazându-se anual pe subvenții de la bugetul de stat, care depășesc 700-800 de milioane de lei.

Datele bugetare din 2025 arată că aproape 37,95% din buget, adică aproximativ 1,05 miliarde de lei, merge către salarii și sporuri, o sumă mai mare decât totalul cheltuielilor de exploatare.

Pentru bunuri și servicii esențiale, inclusiv energie, mentenanță și piese de schimb, este alocat doar 25,07% din buget, adică aproximativ 697 de milioane de lei.

„Este revoltător faptul că Ministerul Transporturilor închide ochii la derapajele financiare, iar interesele călătorilor rămân complet neapărate. Metrorex a devenit prototipul perfect al companiei de tip «gaură neagră» pentru bugetul național”, a mai transmis Adrian Negrescu.

Nemulțumirea publică a apărut rapid. O petiție inițiată de partidul SENS, adresată companiei Metrorex, Guvernului și Ministerului Transporturilor, a strâns deja peste 11.500 de semnături.

Inițiatorii susțin că scumpirea vine într-un context economic dificil și afectează direct persoanele vulnerabile.

„Policrizele care au venit peste noi de-a valma, la care se adaugă și măsurile de austeritate ale guvernului, unele de-a dreptul ridicole, au atârnat cel mai greu asupra persoanelor vulnerabile.”

Semnatarii avertizează că o astfel de majorare contravine tendințelor globale, care încurajează transportul public și reducerea dependenței de mașinile personale.

„Dacă scumpesc prețul unei călătorii cu metroul, autoritățile nu fac decât să trimită și mai mulți cetățeni către automobilele individuale, fapt care creează mai multe cozi în trafic, mai multă poluare și mai mulți nervi.”

La scurt timp după ce informațiile despre scumpirea metroului au apărut în spațiul public, și Societatea de Transport București a anunțat că ia în calcul creșterea tarifelor.

Propunerea vizează majorarea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei, proiectul fiind discutat în Adunarea Generală a Acționarilor.

Reprezentanții companiei spun că măsura nu ar aduce neapărat venituri suplimentare, deoarece diferența ar fi compensată prin subvenția oferită de Primăria Capitalei, însă ar îmbunătăți fluxul de numerar. Decizia finală nu a fost încă adoptată, dar semnalul este clar: scumpirile din transportul public ar putea deveni o realitate în lanț pentru bucureșteni.

(sursa: Mediafax)

Cosmin Pirv, cosmin.pirv@mediafax.ro

Keywords:METROU, PREȚ