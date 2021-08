BIOCOMP aniversează 30 de ani si te invită la Zilele Porților Deschise

În an aniversar, cu ocazia sărbătorii celor 30 de ani de activitate, compania românească BIOCOMP, producător de dispozitive de dezinfecție ecologice cu lumină ultravioletă UV-C, anunță organizarea Zilelor Porților Deschise la Iași, în perioada 30 august - 03 septembrie.

BIOCOMP împlinește anul acesta 30 de ani de producție de dispozitive de dezinfecție ecologice cu lumină ultravioletă UV-C. Astfel, în perioada 30 august- 03 septembrie 2021, în intervalul orar 09 :00-17 :00, cei care doresc să afle detalii despre istoria companiei, despre gama de produse și servicii si echipa BIOCOMP, sunt invitați să ne viziteze in cadrul Zilelor Portilor Deschise și să beneficieze de promoțiile si suprizele special pregătite cu ocazia perioadei aniversare.

Echipa BIOCOMP a pregătit o multitudine de promoții, tombole și surprize pentru vizitatorii, clienții și partenerii săi, in cadrul showroom-ului din Iași, Bulevardul Chimiei 12, primul showroom-magazin din România specializat pe dispozitive de dezinfecție UV, unde clientii primesc consultanță specializată și pot achiziționa dispozitive de dezinfecție pentru aer, suprafețe și obiecte la preț de producător. Accesul la consultanță se poate face și on-line sau telefonic.

”Compania BIOCOMP a fost inființată în anul 1991, în ziua de 02 septembrie, ca o afacere de familie, venind pe piata din România cu un concept revoluționar la acea perioadă. Din anul 2000 am preluat managementul companiei de la tatăl meu, și din anul 2007, împreună cu soția mea, ca a doua generație de antreprenori, am decis să dezvoltăm compania la nivel internațional și să dezvoltăm cele mai performante sisteme de biosecuritate ecologică integrată pentru toate nevoile și cerințele, de la nivel hobby până la nivel profesional. In prezent, deținem fabrica de producție în municipiul Iași, cu o rețea de peste 25de companii partenere și distribuitori autorizați, la nivel național și internațional” a declarat ing. Gabriel Georgescu, proprietarul companiei BIOCOMP.

In anul 2020, BIOCOMP a înregistrat o cifră de afaceri de peste 2 milioane de Euro și a sprijinit mii de persoane fizice și entități juridice din România și din UE în lupta împotriva Sars-Cov2, din toate domeniile de activitate profesională (medical, office, HoReCa, educational, casnic, alimentar industrial, zootehnic, veterinar și cosmetic). Prin fabrica proprie e,BIOCOMP produce și livrează din stoc în 24/48h oriunde în România, sistemele de biosecuritate ce asigură dezinfecția aerului și a suprafețelor în orice spațiu.