Bogdan Aurescu participă luni, la Bruxelles, la reuniunea miniştrilor de Externe UE

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe la reuniune urmează să participe, prin sistem videoconferinţă, secretarul de stat al SUA Antony Blinken.



Discuţia privind situaţia europeană de securitate are loc în continuarea dezbaterilor de la reuniunea informală (de tip Gymnich) care a avut loc la în Franţa, la Brest, în zilele de 13 şi 14 ianuarie.



"Ministrul Bogdan Aurescu va reitera principalele poziţii ale României în actualul context, cu accent pe importanţa unităţii UE, în baza principiilor şi valorilor comune, şi a continuării pregătirii de măsuri ferme şi credibile de descurajare a Rusiei, concomitent cu consolidarea rezilienţei Ucrainei şi a celorlalţi parteneri din Vecinătatea Estică. Va reitera nevoia de dezescaladare concretă a situaţiei de securitate, precum şi necesitatea pregătirii unui set robust de măsuri restrictive (sancţiuni) ca instrument la dispoziţia UE pentru descurajarea Moscovei. Va sublinia importanţa continuării unei coordonării strânse cu SUA, NATO şi Regatul Unit, inclusiv în domeniul comunicării strategice", se precizează în comunicat.



De asemenea, menţionează MAE, în cadrul schimbului de opinii cu secretarul de stat Antony Blinken, Bogdan Aurescu va saluta frecvenţa şi substanţa consultărilor aprofundate la nivel transatlantic, fiind transmis astfel un semnal "ferm" în privinţa angajamentului "puternic" al SUA pentru securitatea aliaţilor săi europeni.



Ministrul Aurescu va reitera şi mulţumirile României pentru anunţul preşedintelui Joe Biden cu privire la creşterea prezenţei militare americane pe Flancul Estic, inclusiv în România, în cazul unei deteriorări a situaţiei de securitate, arătând că angajamentul SUA are o importanţă "deosebită" pentru securitatea euroatlantică în ansamblul său, din care regiunea Mării Negre face parte integrantă.



Pe agenda reuniunii va figura şi situaţia din Siria, cu obiectivul evaluării abordării UE cu privire la această ţară care intră în cel de-al 11-lea an de conflict. Ministrul Bogdan Aurescu va sublinia că prelungirea crizei din Siria riscă să continue să genereze consecinţe negative pentru securitatea regională şi a Europei. "Va susţine necesitatea ca Uniunea Europeană să-şi sporească implicarea şi vizibilitatea, pentru identificarea unei soluţii viabile şi realiste de deblocare a crizei siriene, în coordonare cu ONU, SUA şi Liga Statelor Arabe", mai arată MAE.



Conform ministerului, discuţiile referitoare la situaţia Libia au loc în contextul amânării alegerilor care ar fi trebuit să aibă loc la 24 decembrie 2021, nerespectarea calendarului electoral conducând la deteriorarea situaţiei interne, ministrul Bogdan Aurescu urmând a se referi la importanţa menţinerii şi consolidării acordului de încetare a focului, precum şi la necesitatea elaborării consensuale a unui calendar electoral care să conducă la organizarea de alegeri incluzive, libere şi corecte cât mai curând posibil.



Discuţiile privind situaţia din Mali, explică Ministerul de Externe, au loc în contextul deciziilor adoptate recent de Comunitatea Economică a statelor vest-africane (ECOWAS), Bogdan Aurescu urmând a exprima sprijinul pentru demersurile UE de a adopta măsuri suplimentare pentru a îi sancţiona pe cei responsabili de întârzierea tranziţiei democratice.



Regiunea Indo-Pacific va fi abordată din perspectiva priorităţii pe care o va acorda Preşedinţia franceză a Consiliului UE implementării Strategiei UE dedicată regiunii, iar ministrul român de Externe va saluta organizarea Forumului ministerial pentru cooperare în Indo-Pacific (Paris, 22 februarie) şi va sublinia interesul României de a contribui activ la implementarea Strategiei UE pentru această regiune, precizează MAE.



În cadrul interacţiunii cu ministrul kuweitian de Externe, Ahmed Nasser Al-Sabah, la un mic-dejun informal alături de omologii europeni, Bogdan Aurescu va transmite aprecierea pentru contribuţia acestui stat la menţinerea securităţii şi stabilităţii în regiune şi va sublinia interesul României pentru intensificarea dialogului politico-diplomatic dintre UE şi statele din regiunea Golfului.