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România va avea cea mai mare centrală pe gaz din UE: Ilie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor de la Mintia

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   14:20
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România va avea cea mai mare centrală pe gaz din UE: Ilie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor de la Mintia
Ilie Bolojan anunță că viitoarea centrală pe gaz a fost finalizată în proporție de 83%

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a mers sâmbătă în vizită la șantierul noii centrale electrice de la Mintia unde a anunțat că proiectul este realizat în proporție de peste 83%, și la finalizare va fi „cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că noua centrală de la Mintia va avea o capacitate instalată de 1.700 MW și va juca un rol strategic în consolidarea securității energetice a României.

Ilie Bolojan, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al Energiei, după demisia lui Bogdan Ivan, a proiectul a anunțat că proiectul se află într-un stadiu avansat de execuție.

„Proiectul este realizat în proporție de peste 83% și are un rol strategic pentru securitatea energetică a României. Realizat printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Bolojan.

În cadrul vizitei, Bolojan a discutat cu reprezentanții investitorului, precum și cu cei ai Transgaz și Transelectrica, despre calendarul de finalizare a lucrărilor. În plus, șeful Guvernului a subliniat că în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală și stația electrică.

„De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare”, conchide prim-ministrul.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: bolojan centrala mintia proiect uniunea europeana
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