Bolojan: Pachetele de reforme vor fi adoptate până la sfârșitul lunii

Întrebat la Digi 24 în ce stadiu se află pachetul de reformare a administrației locale, care pare blocat în interiorul coaliției, și dacă a ajuns la un acord cu social-democrații și cu Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns că adoptarea acestor pachete „este o necesitate” dacă România dorește să își reducă cheltuielile anul viitor.

Premierul a explicat că reforma este importantă pentru reducerea dobânzilor la care se împrumută statul: „Gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci, din tot ce avem ca deficit, practic aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm”.

Referitor la calendarul adoptării reformelor, Bolojan a declarat: „Sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete în sensul în care reforma administrației publice, locale și centrale este și o necesitate”.

Premierul a recunoscut că discuțiile s-au lungit, precizând că „niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare”, dar și-a exprimat speranța că înainte de aprobarea bugetului pachetul pe administrație va fi adoptat.

„Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor”, a avertizat Bolojan, subliniind că statul nu își mai poate permite să finanțeze în aceeași măsură „cheltuieli care nu se justifică nici în administrația centrală, nici în cea locală”.

Referitor la pensiile magistraților, premierul a explicat că așteaptă motivarea deciziei CCR pentru a putea lua măsurile necesare.

„Vom aștepta motivarea, sper că în zilele următoare să apară, în așa fel încât atât pe pachetul fiscal cât și pe pachetul pe magistrați să putem lua niște decizii și să revenim pentru a fi adoptate”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă va asuma din nou răspunderea Guvernului pe aceste pachete, prim-ministrul a explicat că pachetul fiscal poate fi adoptat printr-o procedură parlamentară rapidă, însă pachetul pentru administrație „nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului”.

„Este un pachet complex cu foarte multe propuneri care, dacă nu rămân într-o formă coerentă, este afectată reforma în administrație”, a argumentat Bolojan, precizând că reforma nu înseamnă doar reducerea de personal, ci implică și „creșterea capacității administrației în a casa impozitele, transferul de competențe, de responsabilități, transformarea ei într-una eficientă în serviciul cetățeanului”.

Referitor la pachetul privind magistrații, premierul a declarat că decizia privind procedura de adoptare va fi luată „îtr-o săptămână, maxim două”.

Întrebat dacă va lua singur decizia sau împreună cu PSD și Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a răspuns categoric: „Deciziile de tipul acesta se iau în coaliție cu toți colegii de față, deci cu toți președinții de partid”.

(sursa: Mediafax)