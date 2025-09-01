Bolojan: Trebuie să trecem la acțiune. Avem nevoie de reforme radicale pentru un stat corect

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în fața Parlamentului, că pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și recâștigarea încrederii internaționale reprezintă începutul „reașezării statului român pe baze de corectitudine și respect față de cetățeni”.

Bolojan a amintit că primul set de măsuri, adoptat în urmă cu o lună și jumătate, a fost unul „nepopular, dar necesar”, subliniind că România plătește astăzi „prețul anilor de cheltuieli excesive și investiții pornite fără acoperire financiară”.

„Avem în multe locuri privilegii, excepții, risipă și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate: unii își angajează rudele, alții își măresc indemnizațiile, alții raportează fals pentru a încasa mai mult. Aceasta nu este România pe care vrem să o lăsăm copiilor noștri”, a spus premierul.

Șeful Guvernului a cerut sprijinul Parlamentului pentru întreg pachetul de reforme, precizând că obiectivele principale rămân ordinea în finanțele publice, buna guvernare și respectul față de cetățeni.

„Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipa și privilegiile, taie sinecurile și aduce respect pentru oameni și dreptate. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face, dar nu voi cosmetiza realitatea și nu voi vinde iluzii”, a punctat Bolojan.

El a adăugat că, dacă reformele vor fi continuate, „spre jumătatea anului viitor România va constata o corecție de curs, cu perspective de creștere economică”.

„Un lucru nu îl voi schimba însă. Voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cozmetizezi realitatea, nu voi vin de iluzii și speranțe deșarte. Atâta timp cât voi avea sprijinul colegilor mei din cabinet și al dumneavoastră la nivel de parlament, voi merge înainte cu încredere în țara noastră și în viitorul ei”, încheie premierul.

Bolojan: Salariile și investițiile nu s-au reflectat în calitatea serviciilor medicale

Creșterea salariilor în ultimii ani și investițiile făcute în Sănătate nu s-au reflectat în calitatea serviciilor medicale, a declarat premierul Ilie Bolojan la asumarea răspunderii pe reforma în acest domeniu.

„Deși bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deși au fost creșteri salariale mari în anii trecuți și s-au făcut investiții în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea calității serviciilor medicale, iar în acest timp, problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut de mult”, a spus șeful Guvernului.

El a declarat că proiectul va aduce mai multe ordine și corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți și resursele alocate lor, reduce risipa și face sistemul mai accesibil.

„În primul rând, reforma pe care o propunem azi pornește de la principiul reorientării pacienților din zona de spitalizare către medicina de familie și medicina de specialitate. Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare și tratarea pacienților la medicul de familie sau de specialitate, se pot economisi peste 3 miliarde de lei care să fie redirecționați tot pentru servicii medicale. Modalitatea de plată pentru medicii de familie se va schimba. Vom pune accentul pe serviciile oferite pacienților care vor constitui peste două treime din plată. Doar o treime din banii plătiți vor fi pe baza numărului de pacienți înscriși pe listă”, a declarat Bolojan.

El a spus că a doua direcție a proiectului vizează servicii mai accesibile.

„Pacienții din comunitățile izolate vor avea acces mai rapid la consultații primare. Seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă și mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în așa fel încât să fie predictibil și fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice”, a mai spus Bolojan.

El a mai declarat că, pentru a asigura un management profesionist în spitale, contractele vor fi pe bază de indicatori de performanță, evaluarea se va face transparent și se elimină numirile fără concurs.

„Crește responsabilitatea managerilor și a șefilor de secții. Se introduc sancțiuni clare și mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii efective, practică prin care s-au sifonat uneori bani de la buget. Crește ponderea plăților pe servicii medicale și scade ponderea influențelor salariale ca mecanism de plată”, a mai declarat șeful Guvernului.

Premierul a spus că vor fi responsabilizate și spitalele private: „Acestea vor fi obligate să suporte costurile dacă pacientul este externat, nejustificat și reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeași patologie”.

Bolojan: Reduceri de posturi și de salarii la ANRE, ASF şi ANCOM

Premierul Ilie Bolojan a prezentat luni seara, în Parlament, proiectul care vizează reforma a trei dintre cele mai importante autorități de reglementare din țară: ANRE, ASF şi ANCOM.

„Toate trei au fost create pentru a păstra un echilibru în trei dintre cele mai importante piețe, cea a energiei, cea financiară și cea de telecomunicație. Din păcate, aceste autorități de reglementare și control au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflate artificial și, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realitățile economice din această țară”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a transmis că proiectul propune o reducere de personal cu 10% a numărului posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor de suport. El anunță și restructurarea organigramelor: „Noile structuri trebuie să respecte reguli clare, compartimente care nu pot depăși 20% din totalul posturilor, nu mai pot fi create funcții fără corespondent în clasificarea ocupațiilor din România și se vor elimina suprapunerele de atribuții”.

Premierul a mai vorbit și de nivelul remunerațiilor: „Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii. Dacă le cerem cetățenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menținem în paralel conduceri care căștigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului. De asemenea, limităm bonusurile pe care și le pot acorda conducerile: Maxim de două ori indemnizația brută lunară pentru funcția de ministru. Pentru următorii ani, aceste bonusuri vor rămâne suspendate”.

De asemenea, el susține că legea prevede obligația ca organigramele și nivelurile de salarizare să fie publicate pe site-urile instituțiilor.

Unul dintre obiectivele mandatului - să punem ordine în finanțele țării

Deficitul bugetar mare pe care îl avem este și rezultatul dezordinii din finanțe și a legislației neclare sau ineficiente, spune Ilie Bolojan, în ședința Parlamentului în care și-a asumat angajarea Executivului pe proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresarea resurselor publice.

„Unul dintre obiectivele pe care le-am anunțat la preluarea mandatului a fost acela de a pune ordine în finanțele țării noastre. Deficitul bugetar mare pe care îl avem este și rezultatul dezordinii din finanțe și a legislației neclare sau ineficiente.

Acestea au lăsat porți deschise pentru neplata de taxe și impozite. Angajăm azi răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru un proiect de reformă fiscală care corectează multe neajunsuri. Măsurile pe care le avem în vedere vor scoate la lumină firmele fantoma. Vrem să avem un mediu în care antreprenorii corecti sunt respectați. Este scandalos să existe zeci de firme cu sediul social în același apartament care sunt folosite de paravan pentru artificii financiare. Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime din trei au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei”, spune Ilie Bolojan.

El afirmă că, prin reformarea ANAF și a colectării fiscale, sunt introduse noi criterii de risc fiscal, eșalonări cu garanții reale și „termene clare în sprijinul celor care plătesc, nu care trag de timp”.

„Introducem măsuri de disciplină financiară și prevenirea abuzurilor. Firmele care nu au cont bancar sau care nu-și depun în cinci luni situațiile financiare vor fi declarate inactive. Firmele nou-înființate vor fi obligate să-și deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile. Toți comercianții vor fi obligați să accepte și plata cu cardul. Am actualizat impozitul pe proprietate în acord cu un angajament al României din PNRR. Actuala formă este un mecanism de tranziție spre impozitarea la valoarea de piață. Impozitul pe proprietate va crește, iar autoritățile locale vor avea mai mulți bani pentru investiții fără a apela la bugetul central. Trebuie să fim corecti cu românii”, adaugă premierul.

El afirmă că „există un pachet important de proiecte din Anghel Saligny, din PNRR, care în multe localități din România au schimbat fața comunelor și orașelor”.

„Pentru a continua aceste investiții, pentru că nu mai există resurse de la bugetul central să fie continuate în același ritm, este nevoie de aceste încăsări suplimentare în bugetele autorităților locale pentru a le asigura în continuare cofinanțarea. Introducem noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF și ai vămii.Ei vor susține teste de integritate și în controle vor purta bodycamuri. Pentru prima dată, bunurile confiscate de ANAF vor fi vândute transparent pe o platformă electronică. Introducem reguli noi pentru cesiunea părților sociale, reguli care vor opri transferul firmelor cu datorii. Pentru cheltuiele prin care companiile multinaționale își puteau transfera profiturile, taxele de administrare și consultanță, stabilim un plafon de 1% din total, peste care aceste cheltuieli devin nedeductibile. Scopul este monitorizarea cheltuielilor sensibile și oprirea transferului de profit neimpuzitat. Cele câteva miliarde care vor fi încasate în plus la buget vor putea merge spre servicii publice mai bune sau spre proiecte de interes pentru comunități. Toate aceste măsuri de reformă fiscală ne vor ajuta să punem ordine în finanțe, să avem reguli mai corecte și mai echitabile”, încheie Bolojan.