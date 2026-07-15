Biserica Ortodoxă Română, alături de familiile celor doi români morți în incendiul din Belgia

„Patriarhia Română a primit cu profundă întristare vestea despre incendiul tragic produs la Bruxelles, în urma căruia un cetățean român și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit grav”, se arată în comunicatul publicat, miercuri, de Biserică.

Incendiul s-a produs marți, într-o clădire aflată în renovare din centrul Bruxelles-ului. Incendiul s-a soldat cu șase morți, între care și un bărbat cu dublă cetățenie, româno-ucraineană.

De asemenea, incendiul s-a soldat și cu doi răniți, între care un tânăr din județul Bacău, internat la un spital din Belgia cu arsuri pe 50% din suprafața corpului. MAE transmitea, miercuri, la amiază, că starea sa este gravă, iar medicii fac eforturi pentru stabilizarea acestuia.

Patriarhia Română transmite un mesaj de solidaritate, atât familia românului decedat, cât și pentru apropiații tânărului din Buzău.

„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească în pace sufletul persoanei decedate, să dăruiască grabnică însănătoșire celui rănit și să ofere mângâiere și alinare sufletească membrilor familiei îndoliate și tuturor celor afectați de această tragedie”, transmite BOR.

„În aceste momente de durere, Patriarhia Română își exprimă compasiunea și solidaritatea cu familiile victimelor, încredințându-le milostivirii lui Dumnezeu”, conchid reprezentanții Bisericii.

Și președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate: „Le doresc însănătoșire grabnică tuturor răniților și transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate”, a declarat șeful statului, într-o postare publicată pe X.

(sursa: Mediafax)