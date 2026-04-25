Jurnalul.ro Ştiri Observator

Adio, muzică la maximum pe Calea Victoriei! Poliția a confiscat boxele teraselor chiar în prima zi de „Străzi Deschise”

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   17:20
Adio, muzică la maximum pe Calea Victoriei! Poliția a confiscat boxele teraselor chiar în prima zi de „Străzi Deschise”
Sursa foto: Boxe demontate și amenzi usturătoare la debutul „Străzi Deschise”

În prima zi a evenimentului Străzi Deschise, Poliția Locală a Municipiului București a făcut verificări pe Calea Victoriei și a dispus îndepărtarea boxelor amplasate pe fațadele unor terase, atunci când acestea erau orientate spre stradă.

Măsura a fost anunțată printr-o postare a Primăria Municipiului București, care a transmis că ediția din acest an a evenimentului nu înseamnă muzică dată la volum ridicat și depășirea limitelor de decibeli, ci un spațiu urban dedicat comunității, relaxării și activităților culturale.

„Străzi Deschise 2026 nu înseamnă boxe date tare, muzică ce răsună peste decibelii legali. Înseamnă un București vibrant, comunitate, relaxare, motiv de ieșit pe promenada urbană, de petrecut timp de calitate cu cei dragi, povești zise de ghizi despre oraș, momente artistice pentru mici și mari. Și o zonă fără noxe, trafic intens.”

Autoritățile au precizat că polițiștii locali au mers pe Calea Victoriei și au verificat terasele, solicitând comercianților să îndepărteze boxele montate pe fațade și orientate către spațiul public.

„Le pun în vedere comercianților să dea jos de pe fațade boxele care bat spre stradă.”

Primăria a transmis și un mesaj către locuitorii din zonă, subliniind importanța respectului față de riverani, care găzduiesc evenimentul în propriul spațiu urban.

(sursa: Mediafax)

 

