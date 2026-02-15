TikTok face angajări în România. Se caută vorbitori de limbi străine pentru moderarea conţinutului

Condiția esențială pentru aplicanți este stăpânirea fluentă a limbii engleze, alături de una dintre următoarele limbi: franceză, germană, arabă sau italiană. Recrutarea vizează persoane capabile să lucreze cu volume mari de informații și să analizeze conținut digital într-un ritm susținut.

Posturile sunt disponibile pe perioadă determinată, de 12 luni, conform informațiilor publice din anunțurile de angajare, iar activitatea se va desfășura în București, scrie stiripesurse.ro

Posturile sunt orientate către verificarea şi monitorizarea conţinutului publicat pe reţea

Responsabilitățile aferente poziției presupun parcurgerea și analizarea conținutului publicat pe rețeaua de socializare, cu scopul de a verifica respectarea standardelor comunității. Este vorba despre imagini, materiale video și texte care pot include situații sensibile sau chiar traumatizante.

Descrierea postului arată că angajații vor putea intra în contact cu materiale care conțin hărțuire, abuz, inclusiv asupra copiilor, tortură, suicid, crimă sau alte forme de conținut problematic. Rolul acestora este de a evalua dacă respectivele materiale încalcă regulile platformei și de a contribui la menținerea unui mediu online sigur.

Astfel, poziția presupune o capacitate ridicată de concentrare și reziliență psihică, în contextul în care analiza conținutului poate implica expunerea la imagini sau mesaje cu un impact emoțional puternic.

Contracte de muncă temporară

Un aspect important menționat explicit în anunțurile de recrutare este faptul că persoanele selectate nu vor semna contracte de muncă direct cu TikTok. În acte, angajatorul va fi un agent de muncă temporară.

Acest agent va fi cel care va încheia contractele individuale de muncă și va plăti salariile angajaților din România, în timp ce TikTok va avea calitatea de beneficiar al serviciilor prestate. Modelul este unul frecvent utilizat în industria de moderare a conținutului, unde companiile mari externalizează formal relațiile de muncă.