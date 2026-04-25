Încă 65 de milioane de lei pentru buget! Statul a încheiat săptămâna în forță pe piața bancară

Valoarea nominală a celor două emisiuni suplimentare a fost de 60 milioane de lei fiecare. Băncile au transmis oferte în valoare de 25 milioane de lei, respectiv 40 milioane de lei.



Ministerul Finanţelor a planificat, în luna aprilie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 3,9 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.



Suma totală de 3,9 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 4,1 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna martie 2026, de opt miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

