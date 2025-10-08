Alertă de călătorie: Restricții de circulație în Bulgaria din cauza precipitațiilor abundente

Au fost emise coduri de atenționare meteorologică pentru precipitații abundente astfel: cod roșu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra; cod portocaliu pentru regiunile Vratsa, Targovishte, Șumen și Dobrich.

În context, sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere.

Informații suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la starea vremii - www.weather.bg; cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA - www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenției “Infrastructura Rutieră” - www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia - www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și la pagina de Internet a Agenției „Vămi” din R. Bulgaria - www.customs.bg; cu privire la e-vigneta și sistemul e-TOLL - www.bgtoll.bg; cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare - www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și https://mae.ro.

(sursa: Mediafax)