Burduja: România îşi consolidează perspectivele de hub energetic pe harta Europei prin participarea la Coridorul Verde

"Astăzi (luni, n.r.), la reuniunea ministerială de la Budapesta, împreună cu omologii din Ungaria, Azerbaidjan, Georgia şi Bulgaria am discutat despre Coridorul Verde, cel mai mare proiect energetic verde din Uniunea Europeană. Acesta va conecta energia din surse regenerabile produsă în cele cinci ţări, iar România joacă un rol central. Coridorul Verde va include cel mai lung cablu submarin în curent continuu din lume, de peste 1100 km. Prin participarea la acest proiect, România îşi consolidează perspectivele de hub energetic pe harta Europei pentru o energie mai sigură, mai ieftină şi mai curată - în această ordine de priorităţi", a notat Burduja.



Potrivit ministrului, proiectul este evaluat la peste 10 miliarde euro şi a fost lansat la Bucureşti în 2022, în prezenţa preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



"Tot astăzi, am semnat împreună cu Szijjarto Peter, ministrul afacerilor externe şi comerţului de la Budapesta, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind măsuri de solidaritate pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale. Într-un moment foarte complicat pentru Europa, dar mai ales pentru regiunea în care ne aflăm, consolidăm cooperarea în domeniul energiei cu ţările vecine", a adăugat Burduja.



În opinia sa, singura soluţie este "să strângem rândurile, pentru a fi mai bine pentru toţi". Ministrul Energiei a subliniat că România şi Ungaria îşi asumă responsabilitatea de a reacţiona rapid în situaţii de criză, pentru a proteja consumatorii din cele două ţări, fără a afecta piaţa internă.



"Am prezentat şi stadiul proiectului Neptun Deep şi am reiterat că România joacă un rol activ pentru reducerea dependenţei europene faţă de gazul rusesc. I-am spus şi ministrului maghiar: nu ne deranjează deloc să înlocuim dependenţa Ungariei faţă de Rusia cu o dependenţă faţă de România. Suntem un partener corect, cu valori europene. Măi mult, strict din ceea ce nu vom avea nevoie pentru consumul intern, vom putea exporta la un preţ bun, în interesul românilor - pentru dezvoltare, locuri de muncă şi creştere economică", a mai scris Burduja.



În continuare, rămâne de maximă urgenţă ca statele central-europene să îşi dezvolte interconectările către graniţa de est a UE, ca Europa să continue să îşi diversifice sursele de energie şi să îşi mărească producţia, a punctat ministrul.



"Sunt paşi mari pe care continuăm să îi facem şi nu ne vom opri, indiferent de manipulări şi de încercările de destabilizare ale celor care nu vor nici o Românie, nici o Europă pe picioarele lor, fără dependenţe energetice toxice", a adăugat Sebastian Burduja.

AGERPRES