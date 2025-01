Burduja: Obiectivul nostru este de a proteja românii și companiile românești prin prețuri cât mai mici la facturi

'Știți minciuna extremiștilor cum că România plătește cel mai scump curent și gaz din Europa? Și că, vezi Doamne, ce bine ar fi fost să apelăm și noi la gazul ieftin rusesc?! Ei bine, au sosit noile date Eurostat și confirmă un adevăr valabil încă de când am preluat ministerul energiei: românii plătesc al patrulea cel mai ieftin gaz și al cincilea cea mai ieftină‚ energie electrică dintre toate statele membre ale Uniunii Europene! Decizia de plafonare a prețurilor la energie a permis menținerea costurilor sub control pentru milioane de români. A fost o decizie bună. Fără această intervenție, impactul asupra gospodăriilor ar fi fost mult mai greu de suportat. În continuare, obiectivul nostru este de a proteja românii și companiile românești prin prețuri cât mai mici la facturi. Totodată, facem ceea ce trebuie pentru ca, în viitorul cât mai apropiat, prețurile la energie să depindă exclusiv de noi. Acesta este adevăratul suveranism energetic: creșterea și diversificarea capacităților de producție aici, acasă, în România. Prin noi înșine, nu dependenți de alții!', a scris sâmbătă pe Facebook, Sebastian Burduja.



În opinia sa, în ultimele decenii (2009-2022), România a închis capacități de producție de peste 7.000 MW, echivalentul a zece reactoare nucleare de la Cernavodă. 'Trebuie să înțelegem cu toții amploarea pierderilor pentru sistemul energetic național și eforturile pe care noi le depunem de mai bine de un an și jumătate pentru a recupera terenul', a subliniat ministrul.



Potrivit sursei citate, anul trecut au fost puse în funcțiune capacități de peste 1.200 MW, 'record pentru ultimul deceniu în România', iar în 2023 s-a atins 619 MW. Astfel, în ultimii doi ani s-a conectat la sistemul energetic național o capacitate totală mai mare decât în toată perioada 2014-2022.



'Ce înseamnă fiecare MW nou intrat în sistem? Șansa românilor și companiilor românești să aibă facturi mai mici. Deci un trai mai bun și mai multă dezvoltare, locuri de muncă și competitivitate pentru economia românească. Avem în derulare investiții de 14 miliarde de euro, bani nerambursabili, iar obiectivul ambițios pentru acest an este de a pune în funcțiune capacități de producție de 2400 MW, dublu față de anul trecut! Dacă totul merge bine, vom stabili un nou record după 2012 (3.476 MW), cel mai bun an de după 1989. Avem în lucru în stadiu avansat proiecte precum Iernut, Mintia, Răstolița, dar și noi inițiative pe zonele de energie eoliană, solară și soluții de stocare. Vă voi ține la curent cu toate aceste evoluții', a adăugat șeful de la Energie.



Burduja a mai scris pe rețeaua de socializare că aceste investiții reprezintă nu doar un răspuns la nevoile imediate ale țării noastre, ci și un semnal clar privind determinarea de ne consolida poziția de lider în domeniul energiei, 'asigurându-ne securitatea și independența energetică, dar mai ales prețuri mai mici pentru România și pentru Europa'. AGERPRES