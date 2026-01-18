Tratamentul cancerului infantil, inspirat de o jucărie populară

O echipă de cercetători a dezvoltat o nouă strategie de tratament al neuroblastomului care combină nanotehnologia cu terapia celulară. Folosind lipozomi modificați cu „molecule clic" sau „de tip LEGO", noua metodă este capabilă să găsească și să elimine celulele canceroase în mod eficient, notează El Economista.

Neuroblastomul este cancerul infantil cu cel mai prost prognostic. În prezent, nu se cunoaște o terapie complet eficientă, iar principala problemă este lipsa de selectivitate. Terapiile celulare administrează celule vii capabile să dezvolte noi funcții. Dar, aceste celule nu sunt adesea capabile să distingă celulele bolnave de cele sănătoase.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea Politehnică din Madrid, de la Spitalul Universitar de Copii Niño Jesús și de la Institutului de Sănătate Carlos III. Echipa de nanotehnologie organică a modificat suprafața celulelor de neuroblastom și a unui tip de celule imunitare ale pacientului.

Grupurile introduse pe suprafața celulelor aparțin unui tip de molecule cunoscute sub numele de „molecule clic" sau „tip LEGO". Acestea se potrivesc între ele ca o cheie într-o încuietoare și se unesc numai cu grupul complementar. Când celulele imune cu acest tip de moleculă ajung la tumoră, vor fi capabile să găsească fără echivoc celulele tumorale, marcate cu „clic" complementar.

Modificările superficiale se realizează folosind nanoparticule lipozomale. Acestea pot transporta în interiorul lor medicamente capabile să slăbească sau chiar să ucidă celulele tumorale și să activeze macrofagele.

Sandra Jiménez, cercetătoare la Universitatea Politehnică din Madrid, a subliniat că cercetarea deschide calea către terapii mult mai eficiente și selective. Noua platformă este adaptabilă și promite să funcționeze nu numai pentru neuroblastom, ci și pentru alte tipuri de tumori.

Atât elementele de recunoaștere a celulelor țintă, cât și medicamentele pot fi adaptate în funcție de tipul de tumoră care trebuie tratată. Această flexibilitate face din noua strategie o opțiune promițătoare în lupta împotriva cancerului infantil.

