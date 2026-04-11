Când va fi gata Autostrada București-Brașov? Șoferii mai au mult de așteptat

Proiectul este prins în proceduri birocratice, iar anul 2031 este cel mai optimist termen de finalizare a lucrării.

Despre Autostrada București-Brașov se vorbește de la Revoluție încoace. Lipsa banilor și a voinței politice din anii 90 a făcut ca autostrada să rămână la stadiul de proiect. Nici măcar promisiunea Guvernului Năstase din anii 2002-2004 nu s-a materializat deși atunci s-au făcut și planuri privitoare la o variantă a șoselei până la Cluj-Napoca.

În prezent se poate circula doar pe sectorul autostrăzii între București și Ploiești. Acesta are aproximativ 58 de kilometri și a fost deschis circulației între 2010 și 2012. Ulterior s-au făcut noi studii de fezabilitate, noi planuri, dar lucrările nu au continuat către Brașov..

Ultima promisiune a fost făcută anul trecut. Atunci s-a anunțat că studiul de fezabilitate pentru Autostrada Bucureşti-Braşov va fi finalizat în 2026. În cel mai optimist scenariu în care toate merg conform planului, mult dorita autostradă ar putea fi gata în 2031.

Autostrada București–Brașov ar trebui să aibă o lungime totală de aproximativ 170 de kilometri. Valoarea totală a lucrărilor a fost estimată la peste 3 miliarde de euro, dar costul ar putea fi actualizat.

