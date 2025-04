Cei 11 candidați la alegerile prezidențiale 2025 se confruntă la Palatul Cotroceni

Candidații vor avea la dispoziție un minut și 30 de secunde pentru fiecare întrebare, iar ultimele zece secunde vor fi semnalate. Când este necesar, va fi acordat dreptul la replică

Lasconi: În mandatul meu, numirile la Curtea Constituțională se vor face cu audiențe live

„Voi da exemplu de cum ar trebui să fie făcute numirile la Curtea Constituțională, adică cu audiențe live”, declară, marți seară, candidata la alegerile prezidențiale Elena Lasconi, la dezbaterea electorală organizată de Televiziunea Română.

Întrebată care ar fi măsura cea mai drastică pe care ar fi dispusă să o ia în numele luptei anticorupție, Lasconi a răspuns: „O chestiune la care țin foarte mult ține de reformarea Curții Constituționale. După cum știți, președintele poate numi trei judecători la Curtea Constituțională. În acest mandat de cinci ani, eu voi putea schimba, în iunie, anul acesta, și în 2028 un judecător. Și voi da exemplu de cum ar trebui să fie făcute numirile la Curtea Constituțională”.

Ea a subliniat că va introduce „audiențe live” la Curtea Constituțională și ar „face apel și la Parlament să fac același lucru pentru ceilalți șase”.

„Aș cere ca cei care sunt numiți de mine să nu fie avut niciodată treabă cu un partid, să aibă carnet de partid și să fie foarte buni profesioniști. Aș scoate merele stricate din justiție pentru că nu este normal ce se întâmplă. Avem doar magistrați imaculați. Eu știu că majoritatea sunt în regulă. Mai mult decât, țin foarte mult să dăm drumul la concursuri pentru ca oamenii să poată să finalizeze procesele într-un timp mai scurt”, încheie Lasconi.

Cum ar ridica situația economică la sate Nicușor Dan: Un ecosistem în care toată lumea să câștige

Este nevoie de un ecosistem în care toată lumea să câștige, spune, marți, Nicușor Dan, în dezbaterea electorală, întrebat cum ar ridica situația economică în satele din România.

„În primul rând e vorba de economie. În multele scheme eșuate de promovare economică, noi nu ne-am concentrat pe dezvoltarea unui ecosistem care să stimuleze procesarea acolo, lângă locurile de producție, ca să facem un ecosistem în care toată lumea să câștige”, spune Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Nicușor Dan mai spune că, în ceea ce privește investițiile statului, trebuie să existe un program național pentru irigații, pentru că în momentul acesta, dintre terenurile agricole doar aproape 10% sunt irigate.

„Trebuie, de asemenea, să combatem evaziunea fiscală care afectează producătorii români și trebuie, de asemenea, ca în satele românii să ducem educația și sănătatea de care oamenii avem”, mai spune Nicușor Dan.

Candidat la prezidențiale: Eu nu văd un pericol atât de puternic într-o invazie a Federației Ruse

„Eu nu văd un pericol atât de puternic într-o invazie a Federației Ruse și aș merge pentru o reducere masivă a cheltuielilor pentru un înarmare militară”, spune la dezbaterea organizată de TVR, John Ion Banu.

„În primul rând, aș merge pentru o reducere masivă a cheltuielilor pentru un înarmare militară. Eu nu văd un pericol atât de puternic într-o invazie a Federatia Rusească, având în vedere că suntem parte din NATO, care este o organizație puternică, 5-6 ori mai puternică decât Federația. Deci, ca urmare, aș reduce cheltuierile, în primul rând, pentru înarmare. Nu m-aș înarma pentru un pericol care nu îl văd iminent”, spune John Ion Banu, candidat independent, întrebat ce ar face pentru reducerea deficitului bugetar.

De asemenea, el a mai spus că s-ar opune pensionării la vârsta de 40 de ani.

„În același timp, pentru că ați vorbit despre pensii, acesta ar fi un alt câmp în care eu aș milita pentru această palmă dată, să spunem, condiției umane, ca un cetățean să fie scos la pensie la 40 și plus de ani. Acest lucru nu mai este posibil să se întâmple în vremurile noastre, considerând că fiecare cetățean se așteaptă să trăiască cel puțin 80-90 de ani. Deci, în aceste domenii aș lucra pentru a reduce deficitul și cheltuierile. Plus, dezvoltarea economică, într-un mod în care pot să știe, de fapt, sunt pentru o dezvoltare pe un sistem socialist-capitalist, în sensul că statul să investească în dezvoltarea obiectivelor economice și să vândă acțiunile cetățenilor”, încheie Banu.

Crin Antonescu: România nu poate interveni militar în Moldova fără NATO, dar ar face tot ce poate

În scenariul în care Republica Moldova ar solicita sprijin militar din partea României, candidatul la prezidențiale Crin Antonescu a declarat, marți seară, că ar contacta aliații din NATO și SUA și ar face „tot ce poate ca președinte” pentru Chișinău.

Întrebat, la TVR, ce decizie ar lua, ca președinte, „în scenariul unei invazii ruse în Republica Moldova”, dacă „președinta Maia Sandu solicită oficial un sprijin militar din partea României”, însă „Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa transmite Bucureștiului mesajul că România, în calitate de stat NATO, nu poate interveni”, Crin Antonescu a răspuns: „Evident, convoc în calitate de președinte Consiliul Suprem de Apărere a Țării, contactez toți aliații noștri importanți în interiorul NATO și, evident, cu partenerul strategic din Statele Unite și tot ceea ce pot să fac ca președinte al României pentru cei din Republica Moldova, (...) fac”.

El a adăugat că „alte măsuri în fața unei invazii față de o țară terță care nu e în NATO vor fi sincronizate, discutate, corelate cu partenerii din NATO”.

„E foarte important însă ca până atunci, spre a nu ajunge într-o asemenea situație, România să discute, la pachet cu chestiunea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, și garanții de securitate, directe sau indirecte, pentru Republica Moldova pentru că garanțiile de securitate pentru Republica Moldova sunt extrem de importante ca garanții de securitate indirecte și pentru România”, a mai spus candidatul.

Ponta: În continuare cred că prim-ministrul României participă la Consiliile Europene obişnuite

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a declarat marţi că, în cazul în care va deveni preşedinte, va participa împreună cu prim-ministrul la Consiliile Europene legate de securitate sau de politică externă.



"Sunt singurul prim-ministru care a participat la Consilii Europene. Vreau, în primul rând, să vă asigur că nu mi-am schimbat părerea de atunci faţă de acum. În continuare cred că prim-ministrul României participă la Consiliile Europene obişnuite. Ca preşedinte voi participa împreună cu prim-ministrul la Consiliile legate de securitate sau de politică externă. În rest, vreau să vă spun că am o părere foarte clară despre faptul că parteneriatul României cu Statele Unite este esenţial pentru securitatea României. Nu putem vorbi de România fără securitate. Securitate - nu putem vorbi fără Statele Unite ale Americii. Nu cred că există o cale europeană împotriva Americii. Cred că e o mare greşeală. Cred că dincolo de securitatea militară există şi foarte multe relaţii economice, culturale, între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii", a spus Victor Ponta, la dezbaterea electorală organizată de Televiziunea Română la Palatul Cotroceni.

Lavinia Șandru: Am un program demografic; îl voi prezenta Parlamentului și va fi o prioritate națională

Lavinia Șandru, candidatul PUSL la alegerile din luna mai, a declarat marți că are un program demografic pe care, dacă va ajunge președintele României, îl va prezenta Parlamentului după primele 100 de zile de mandat și care va fi o prioritate națională.



'Am un program nu doar pentru românii din diaspora, ci pentru toți românii. Un program demografic, pe care am să îl ridic la rang de prioritate națională absolută și pe care îl voi prezenta Parlamentului României după primele 100 de zile de mandat. În acest program vreau să fac în așa fel încât România să nu mai dispară, pentru că în fiecare zi suntem mai puțini cu 200. Da. La Revoluție eram aici 23 de milioane, acum suntem 15 milioane. Candidez și voi fi președintele României pentru ca România să nu dispară, pentru ca peste cinci ani de mandat să pot să spun, să putem spune 'suntem din nou 23 de milioane între granițele României'', a afirmat Lavinia Șandru, la dezbaterea televizată organizată de Televiziunea Română de la Palatul Cotroceni.

Ponta, despre pandemie: Au fost măsuri pompieristice. Nu vreau să mai văd pe nimeni închis în casă

„În cazul unei noi pandemii, nu mai vreau să mai văd pe nimeni închis în casă, nu mai vreau pe nimeni luat de poliție pentru că nu poartă mască”, declară, marți seară, candidatul la prezidențiale Victor Ponta, la dezbaterea electorală organizată de TVR.

Întrebat ce ar face în cazul în care o nouă pandemie ar izbucni, iar specialiștii ar recomanda aceleași măsuri ca în 2020, Ponta a răspuns: „N-aș mai face a doua oară același lucru. Cred că a fost o suferință pentru poporul român. Cred că au fost niște măsuri pompieristice, care în niciun caz n-au limitat pandemia. Nu mai vreau să mai văd pe nimeni închis în casă. Nu mai vreau pe nimeni luat de poliție pentru că nu poartă mască”.

„Eu m-am vaccinat, dar n-aș vrea ca nimeni care nu s-a vaccinat să fie sancționat. Și cred că România ar trebui să pregătească mai bine, nu s-aștepte să vină cutremurul ca să preparăm blocurile din București. Să vină pandemia ca să luăm măsuri. Suntem o țară care poate e deja capabilă să se pregătească din timp și să nu mai încalce niciodată drepturile fundamentale”, a adăugat el.

Ponta a mai spus că „ce s-a întâmplat la pandemie a fost groaznic pentru că pe pretextul pandemiei s-au încălcat drepturi fundamentale”. „Ca președinte, m-aș opune oricărui măsuri care încalcă drepturi fundamentale”, a subliniat candidatul.

Lasconi, întrebată dacă l-ar aresta pe Netanyahu: Nu cred că ar risca să vină în România

Elena Lasconi, întrebată dacă premierul israelian ar veni în România, ar fi de acord ca autoritățile să-l aresteze, a spus: „Nu cred că ar risca să vină în România, știind ce fel de om integru sunt eu și că aș respecta legea”

„Păi, în primul rând, nu cred că ar veni și nu cred că ar veni în viitorul foarte apropiat. Eu aș respecta legea. Președintele este cel care dă exemplu și eu aș respecta legea. Nu cred că ar risca să vină în România, știind ce fel de om integru sunt eu și că aș respecta legea”, spune Elena Lasconi, întrebată dacă, în eventualitatea în care ar fi alesă președinte iar premierul israelian ar veni în România, ar fi de acord că autoritățile să-l aresteze.

Ea afirmă, însă, că s-ar consulta cu aliații țării noastre.

„Ideea este că nu cred că ar face lucrul acesta și vă spun cu toată deschiderea pentru că eu am arătat, cred că și în toate lunile astea în care am făcut campanie electorală și pre-campanie electorală și iar am luat-o de la capăt că nu sunt controlabilă și că nu sunt intimidabilă și respect legea în litera ei Normal că m-aș consulta, pentru că sunt lucruri delicate de care poate să depindă chiar securitatea noastră. Normal că m-aș consulta înainte de asta”, încheie Lasconi.

Curtea Penală internațională de la Haga (CPI) a emis mandate de arestare pe numele premierului Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al apărării, Yoav Gallant, acuzați de crime de război în Gaza.

Silviu Predoiu: Avem o problemă de credibilitate în ceea ce privește structurile de informații ale statului

Candidatul Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN) la alegerile prezidențiale, Silviu Predoiu, a afirmat, marți seară, că România are o problemă de credibilitate în ceea ce privește structurile de informații ale statului.



''Amenințarea războaielor cibernetice este foarte frecvent întâlnită astăzi. E o componentă a războiului hibrid, care se poartă în toate direcțiile și pe toate spațiile. În România există organisme care au aceste sarcini, care au atribute concrete în acest domeniu. Mi se pare însă că trebuie încurajate, trebuie promovate și ar trebui să lucrăm mai mult la credibilitatea lor. Avem o problemă de credibilitate în ceea ce privește structurile de informații ale statului, care, în mod obligatoriu, sunt prezente în toate aceste organisme de combatere a agresiunilor cibernetice. Câtă vreme nu găsim o formulă pentru a crește credibilitatea, pentru a da mai multe instrumente, întotdeauna această componentă a protecției împotriva statului cibernetică va fi privită de populație mai mult ca o măsură care îi vizează pe ei în sensul agresiunii, nu atât în sensul protecției. Măsurile trebuie foarte bine explicate și avem iarăși o problemă cu modul în care autoritățile explică ceea ce fac, modul în care comunică, în care își pregătesc acțiunile'', a spus Silviu Predoiu, în cadrul dezbaterii organizate la Palatul Cotroceni de Televiziunea Română.



Silviu Predoiu consideră că nu avem nevoie de noi instituții în această zonă, ci de o comunicare mai transparentă cu cetățeanul.



''Deci, în ceea ce mă privește, nu cred că avem nevoie de noi instituții pe această zonă, avem nevoie de clarificări privind atribuțiunile acestora și de încurajarea unei comunicări cât mai insistente și cât mai transparente cu cetățeanul pentru a înțelege care sunt real amenințările și care sunt măsurile pe care le iau'', a adăugat candidatul.