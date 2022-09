Caricaturistul Cristian Mihailescu a murit

„Acesta este cel mai trist mesaj: tata s-a stins ieri!

Nu am cuvinte să cuprind acest lucru, incă. Va anunț doar, pe cei care l-ați cunoscut, că va fi depus din seara aceasta la capela Bisericii Oborul Nou, str Popa Lazar 21. Revin ulterior cu informații privind inmormantarea”, a scris Raluca Martis.

Slujba de inmormantare va fi joi de la ora 11 la Biserica Oborul Nou iar inmormantarea de la ora 13, la Bellu.

Caricaturistul Cristian Mihailescu a debutat in 1968, in revista AMFION alaturi de Mihai Panzaru-PIM si Sorin Postolache, fiind prezent cu caricaturi, de-a lungul celor 50 de ani de presa, in aproape toate ziarele si revistele din Romania.