Celulă de criză pentru jaful din Olanda: Corpul de control al premierului Ciolacu descinde la Ministerul Culturii

Premierul Marcel Ciolacu a organizat o celulă de criză la nivelul Guvernului pentru coordonarea eficientă a activităților care țin de recuperarea celor patru piese de tezaur furate de la Muzeul Drents din Olanda. El a decis să trimită Corpul de control la Ministerul Culturii.

„Voi dispune trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului la Ministerul Culturii pentru a verifica toată documentația legală care a stat la baza organizării acestei expoziții în Olanda”, a anunțat duminică Marcel Ciolacu.

Premierul a mai spus că ministrul Culturii, Natalia Intotero, va avea luni întâlniri cu familia regală și cu premierul olandez în timpul evenimentelor de comemorare a 80 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz din Polonia. Ministrul român „va transmite mesajul ferm al Guvernului României ca aceste piese inestimabile de patrimoniu să fie recuperate cât mai rapid”, a adăugat Ciolacu.

În Olanda vor ajunge și mai mulți anchetatori români.

„În plus, am discutat cu ministrul Predoiu să trimitem de urgență în Olanda o echipă de polițiști criminaliști care să lucreze alături de autoritățile olandeze în ancheta desfășurată pentru recuperarea tezaurului românesc. Și am cerut ca experții români să se deplaseze de urgență în Olanda și să asigure aducerea în țară cât mai rapidă a celorlalte piese de patrimoniu care au făcut obiectul acestei expoziții. Este o situație foarte gravă, dar acest jaf care trebuie soluționat cu celeritate nu trebuie să devină combustibil pentru propagarea a tot felul de teorii ale conspirației de către cei care vor să obțină capital politic facil. Tezaurul se va întoarce în România și toate autoritățile statului lucrează la asta”, încheie premierul.

Jaful a avut loc sâmbătă dimineață la Muzeul Drents din Assen, Olanda. Au fost furate Coiful de la Cotofeşti şi trei brăţări dacice care fac parte din expoziţia Dacia - bogată în aur şi argint. Expoziţia are peste 670 de piese din aur şi argint. Hoții au folosit un dispozitiv exploziv pentru a intra în clădire. Anchetatorii spun că este vorba despre cel puțin trei oameni implicați în jaf.

