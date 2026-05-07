Schimbări de ultimă oră la CFR Călători: Autobuzele iau locul trenurilor internaționale pe ruta spre Ungaria

Măsura a fost luată după ce CFR Călători a fost anunțată de operatorul maghiar MÁV-START privind desfășurarea unor lucrări pe secțiunea feroviară Püspökladány - Sáp - Biharkeresztes. Lucrările vor fi realizate în data de 19 iuni.

„CFR Călători informează că urmare a avizării primite din partea administrației feroviare ungare MÁV – START privind desfășurarea unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria de pe secțiunea Püspökladány – Sáp – Biharkeresztes, în data de 19 iunie 2026, între stațiile Sap – Biharkeresztes se va asigura transportul pasagerilor cu autobuze de înlocuire pentru trenurile internaționale RE 360, RE 361, RE 362 și RE 364 Oradea – Episcopia Bihor – Biharkeresztes – Sáp – Püspökladány și retur”, transmite CFR Călători.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul trenurilor și să consulte site-ul oficial al administrației feroviare MÁV ( https://www.mavcsoport.hu/).

