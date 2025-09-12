x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator ChatGPT ar putea fi dotat cu o funcție pentru a alerta autoritățile în caz de risc de sinucidere

ChatGPT ar putea fi dotat cu o funcție pentru a alerta autoritățile în caz de risc de sinucidere

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   19:00
ChatGPT ar putea fi dotat cu o funcție pentru a alerta autoritățile în caz de risc de sinucidere
Sursa foto: Hepta/ChatGPT

ChatGPT ar putea fi dotat cu o funcție pentru a alerta de urgență autoritățile în cazul în care depistează o persoană care vrea să se sinucidă. Propunerea vine de la Sam Altman, fondatorul companiei OpenAI, cea care deține ChatGPT.

Propunerea a fost făcută săptămâna aceasta în timpul unui interviu acordat de Sam Altman jurnalistului american Tucker Carlson. Decizia de a instala o astfel de funcție în celebrul instrument de inteligență artificială, care are peste 700 de milioane de utilizatori în întreaga lume, nu a fost încă finalizată, dar ar fi „complet logică”, a spus antreprenorul american, potrivit Le Figaro.

Declarația apare la câteva săptămâni după ce părinții unui adolescent californian de 16 ani au intentat un proces împotriva OpenAI. Părinții acuză ChatGPT că i-a oferit fiului lor instrucțiuni detaliate pentru a se sinucide și chiar i-a încurajat acțiunile. În replică, Sam Altman a spus că problema sinuciderii „îl ține treaz noaptea”. El a făcut un studiu și a constatat că „aproximativ 1.500 de persoane comunică în fiecare săptămână cu ChatGPT și totuși ajung să se sinucidă”.

Potențiala implementare a unei alerte către autorități rămâne totuși delicată în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Nu este clar ce informații ar avea dreptul să trimită ChatGPT. În prezent, dacă un utilizator spune că vrea să se sinucidă, programul de inteligență artificială sugerează apelarea numărului dedicat de prevenire a suicidului, a precizat Sam Altman.

Oricum, în urma incidentului din California, OpenAI a anunțat deja introducerea unui mecanism de control parental pe ChatGPT.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ChatGPT sinucidere alerta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri