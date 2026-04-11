„Herăstrăul nu este bine!” Ciprian Ciucu promite o schimbare radicală după vizita în parc

Primarul general spune că în Parcul Herăstrău s-au făcut de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar „nu este suficient”.

„Herăstrăul, de care pe toți ne leagă amintiri frumoase, are astăzi

- o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci, și vreo 3 de stâlpi de iluminat),

- cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni),

- cu material dendrologic vechi, arbori ce trebuie reîmprospătați și câte și mai câte defecte,

- de la locurile de joacă și până locurile pentru căței”, arată sâmbătă, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

El spune că parcul are nevoie de un studiu care să-i redefineaască și reintegreze toate funcțiunile (teatrul de vară, debarcaderul, gradina japoneză, pump track etc.), de o proiectare amănunțită care să aducă lucrări de calitate, un singur tip de model de mobiler, și de readucerea în proprietatea Municipului București a terenurilor „furate" parcului.

„Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie. Pentru studii amănunțite, proiectare și avize (cultură, mediu etc.) și autorizații am nevoie cca. 2 ani. Așa a durat să ne apucăm de lucrări și la parcurile pe care le-am făcut”, adaugă primarul.

Ciprian Ciucu susține că a semnat de curând autorizația de construire pentru punerea în siguranță a malurilor și că în circa o lună va face o dezbatere în parc cu privire la ce va urma, la abordare, resurse și planificarea în timp.

„Nu s-au refăcut locurile de jiacă pentru că aștept să expere luna viitoare contractul cadru făcut de fosta directoare, extrem de scump și cu echipamente de plastic de proastă calitate”, adaugă Ciucu.

(sursa: Mediafax)

