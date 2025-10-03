Circulaţie restricţionată pe artere din Capitală, în weekend, cu ocazia desfăşurării unor evenimente

Sâmbătă, între orele 15:00 - 23.00, va fi organizată o adunare publică ocazionată de Marşul Apărătorilor Credinţei, după următorul program:



- 15:00 - 15:30, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei, alveola centrală;



- 15:30 - 17:00, scurte alocuţiuni în Piaţa Victoriei, alveola centrală;



- 17:00 - 18.00, deplasarea participanţilor pe banda I de circulaţie pe traseul: Piaţa Victoriei, alveola centrală - bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - dreapta pe bd. Regina Elisabeta - stânga pe Calea Victoriei - Pod Naţiunile Unite - bd. Naţiunile Unite - bd. Libertăţii - punct final parcare Piaţa Constituţiei;



- 18:00 - 22:30, alocuţiuni şi concert în Piaţa Constituţiei;



- 22:30 - 23:00, defluirea totală a participanţilor.



* Sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 - 22:00, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană" pe str. Delfinului, segmentul de drum cuprins între şos. Fundeni şi până la uzina de pe str. Delfinului.



În acest context, se va restricţiona circulaţia autovehiculelor, începând de vineri, ora 22:00, până luni, ora 6:00.



* Duminică, între orele 14:00 - 18:00, va fi organizată o adunare publică şi marş al diversităţii după următorul program:



- 14:00 - 15:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii - Piaţa 21 Decembrie, din bd. Nicolae Bălcescu;



- 15:00 - 16.30, deplasarea participanţilor pe banda I de circulaţie pe traseul: Piaţa Universităţii - Piaţa 21 Decembrie - bd. Nicolae Bălcescu - dreapta pe bd. Regina Elisabeta - travers Calea Victoriei - stânga pe str. Schitu Măgureanu - travers Pod Izvor - stânga pe Splaiul Independenţei - dreapta pe bd. Libertăţii - punct final parcarea din Piaţa Constituţiei;



- 16:30 - 17:30, scurte alocuţiuni în Piaţa Constituţiei;



- 17:30 - 18:00, defluirea totală a participanţilor.



Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.



Pietonilor le recomandă să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenţia lor de a traversa a fost înţeleasă de către conducătorii de autovehicule. AGERPRES