Cîțu, despre ora de închidere a magazinelor: În acest moment, lucrurile rămân așa cum sunt, pentru că dau rezultate

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că nu se va schimba ora de închidere a magazinelor în weekend în localitățile cu o rată mai mare de infectare.

„Am discuţii permanente cu reţelele de magazine, am discutat şi înainte de a lua această decizie, nu a fost discutată ora, mi s-a cerut doar puţin timp pentru a pregăti. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior. Am avut o discuţie permanentă cu retailerii, ei înţeleg foarte bine situaţia prin care trece România şi au fost alături de noi şi anul trecut, când am trecut prin starea de urgenţă. În acest moment, lucrurile rămân aşa cum sunt, pentru că dau rezultate", a spus premierul într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.