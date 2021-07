Cîțu: Eu am desființat Secția. Acum e rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției

Premierul Florin Cîțu evită să se poziționeze în privința desființării Secției de Investigare a Infracțuinilor în Justiție (SIIJ) în favoarea USR sau a UDMR: „Eu am desființat secția. Acum e rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției”.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple: eu am desființat secția SIIJ printr-un proiect de lege aprobat în guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi. Aștept soluția Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției. În ceea ce mă privește și în ceea ce privește guvernul, noi am venit cu o soluție de a desființa secția SIIJ”, spune Florin Cîțu.

El afirmă că UDMR și USR pot găsi „un element comun”.

„De aceea am cerut ca ședința de ieri (luni, în care liderii coaliției au discutat despre desființarea SIIJ - n.r.). Să o amânăm și să revenim... Săptămâna viitoare. Ar trebui să ne întoarcem la experți. De acolo ar trebui să vină cele mai bune opinii. Acolo sunt și de la PNL, și de la UDMR, și de la USR. NU se rupe coaliția”, conchide premierul.