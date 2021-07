Cîțu le-a cerut șefilor IGSU și DSU să meargă la Năvodari și să coordoneze intervenția la rafinărie

Sub guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR datoria guvernamentală a depășit 50% din PIB, „fără ca banii împrumutați frenetic de Cîțu să se vadă în nivelul de trai al oamenilor sau în investiții”, transmit...

Deloitte: După un an de incertitudini, revine optimismul pe piaţa imobiliară din Europa Centrală. În România se vede un apetit crescut din partea investitorilor care nu au mai fost prezenţi până acum pe piaţa...

Florin Citu se afla in aceste zile in campanie in judetul Dolj. Oamenii i-au reprosat premierului că prețurile au crescut, iar ei dau mai mulți bani pe mâncare și transport. Citu nu s-a lăsat...