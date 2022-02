Ciucă: Este foarte clar că am intrat pe o linie descendentă a valului 5

„Având în vedere evoluția situației pandemice, am discutat și am spus public că urmează să desfășurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătății și a celorlalte instituții implicate în gestionarea crizei pandemice. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de față în ceea ce privește valul 5 am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, ținând cont de faptul că la începutul lunii martie urmează să își înceteze efectele hotărârea de guvern, să avem o analiză cât se poate de concretă și să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situației concrete”, a spus prim-ministrul înaintea ședintei de Guvern de miercuri.

Potrivit lui Ciucă, există foarte multe așteptări din partea populației.

„Ieri am avut peste 14.000 de infectări, avem în continuare peste 1.000 de oameni la ATI, dar, așa cum am înțeles de la domnul ministru, există speranța ca în perioada următoare această tendință să fie în continuare descrescătoare, ceea ce poate să genereze un alt set de măsuri pe care să îl avem în vedere la nivel guvernamental”, a adăugat Ciucă.

(sursa: Mediafax)