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Ciucu îl refuză pe Tomac

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   22:58
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Ciucu îl refuză pe Tomac
Ciucu a reacționat pe Facebook și a mulțumit pentru încrederea acordată

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că nu intenționează să facă parte din viitorul Guvern, după ce premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că l-ar dori în Executiv.

Invitat miercuri seară la B1 TV, Tomac a afirmat că și-ar dori ca Ciucu să preia portofoliul Dezvoltării. „M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern”, a declarat premierul desemnat. El a adăugat că experiența edilului ar putea fi valorificată în cadrul Ministerului Dezvoltării.

La scurt timp după declarație, Ciucu a reacționat pe Facebook și a mulțumit pentru încrederea acordată, dar a precizat că își dorește să își continue mandatul la Primăria Capitalei. „Vă mulțumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată”, a scris Ciucu.

Primarul a subliniat că se află la începutul mandatului și că prioritatea sa este să confirme așteptările celor care l-au votat. „Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor”, a adăugat el.

Declarațiile vin în contextul consultărilor purtate de Eugen Tomac pentru formarea viitorului Executiv și identificarea unor posibili membri ai Cabinetului.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ciprian ciucu Eugen Tomac
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