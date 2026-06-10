Anunț în premieră: Tomac îi propune lui Ciprian Ciucu funcția de ministru al Dezvoltării

Invitat miercuri seara la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că ar vrea ca primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu să facă parte din Guvern.

„M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern”, a anunțat Tomac în premieră.

Premierul desemnat vrea ca Ciucu „să vină la Ministerul Dezvoltării”. Tomac a adăugat că „putem lucra împreună”.

„Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație”, a concluzionat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)