Anunț în premieră: Tomac îi propune lui Ciprian Ciucu funcția de ministru al Dezvoltării

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Invitat miercuri seara la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că ar vrea ca primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu să facă parte din Guvern.
„M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern”, a anunțat Tomac în premieră.
Premierul desemnat vrea ca Ciucu „să vină la Ministerul Dezvoltării”. Tomac a adăugat că „putem lucra împreună”.
„Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație”, a concluzionat Eugen Tomac.
(sursa: Mediafax)
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