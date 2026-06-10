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Anunț în premieră: Tomac îi propune lui Ciprian Ciucu funcția de ministru al Dezvoltării

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   22:33
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Anunț în premieră: Tomac îi propune lui Ciprian Ciucu funcția de ministru al Dezvoltării
Tomac îl curtează pe Ciucu pentru Executiv

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat în premieră că și-ar dori ca primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu să facă parte din viitorul Guvern.

Invitat miercuri seara la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că ar vrea ca primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu să facă parte din Guvern.

„M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern”, a anunțat Tomac în premieră.

Premierul desemnat vrea ca Ciucu „să vină la Ministerul Dezvoltării”. Tomac a adăugat că „putem lucra împreună”.

„Cred că experiența domniei sale este foarte bună și lansez această invitație”, a concluzionat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ciprian ciucu Eugen Tomac
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