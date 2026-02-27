USR și ministrul Mediului anunță din 3 în 3 luni că reformează Romsilva, într-o campanie de imagine

De la începutul lunii august 2025, USR și Buzoianu anunță periodic același lucru și reintroduc proiectul de HG pe circuitul de avizare interministerial, deși acesta este de fiecare dată respins. Ministerul Justiției a explicat, de la început, că nu se poate modifica legislația așa cum vrea USR, pentru că acest proiect încalcă multe alte legi în vigoare. Același lucru au explicat și sindicatele, subliniind o serie de ilegalități din acest proiect de HG. Dar campania de imagine a partidului și a ministrului nu ține cont de situația juridică. Mai există o variantă prin care să se impună reforma Romsilva cu încălcarea cadrului legislativ, prin HG sau ordonanță de urgență, mizându-se pe faptul că OUG sau HG nu se pot ataca la Curtea Constituțională, ci doar de către Avocatul Poporului sau în Contencios administrativ.

Ministrul USR al Mediului e revenit, zilele trecute, cu un nou anunț despre proiectul de HG pentru reorganizarea Romsilva prin care ar urma să se treacă de la 41 de direcții silvice județene la 19 direcții regionale, iar directorii să ocupe funcțiile prin concurs și să poată fi schimbați anual, în urma evaluării, dacă nu-și ating obiectivele.

Ministrul Buzoianu vorbește acum despre o hotărâre de guvern, nu despre ordonanță de urgență, deși se anunțase OUG în noiembrie 2025, dar s-a revenit la proiectul de HG.

Dacă ar reuși să obțină oricare dintre cele două variante, cu încălcarea cadrului legislativ de către Executiv, HG și OUG nu se pot respinge de către CCR și astfel s-ar putea impune modificările dorite de USR, fiind mai greu să se anuleze actul normativ ulterior, chiar dacă intră în conflict cu alte legi în vigoare. Pe asta par să mizeze ministrul USR și partidul din care face parte, pentru că același proiect a fost redepus de fiecare dată când a fost respins, pentru probleme de legalitate. Dar tot de fiecare dată, ministrul USR și partidul au folosit proiectul pentru a continua campania de imagine începută de la preluarea mandatului de către Diana Buzoianu.

Ministerul Justiției a respins proiectul

Din 12 august 2025, Buzoianu și USR anunțau exact aceeași „victorie”, dar Ministerul Justiției a respins proiectul de HG. Într-o scrisoare transmisă către Mediu, Ministerul Justiției arăta că Romsilva nu poate să fie reorganizată în actuala formă propusă de Diana Buzoianu, pentru că nu oferă o bază legală puternică - ar fi nevoie de modificarea unor legi, nu doar de o hotărâre de guvern. Buzoianu explica atunci că s-au făcut abia „primii pași”, iar proiectul va fi modificat.

Diana Buzoianu anunța același lucru și pe 20 noiembrie 2025: „Reforma Romsilva e un pas mai aproape de realitate! Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva” - era vorba despre Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Codului Silvic și a Statutului personalului silvic, „un act normativ esențial pentru reforma sistemului forestier și pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, aferent Componentei 2 – Păduri și biodiversitate", explica ministrul, menționând că noul cadru legislativ permite demararea reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și oferă instrumentele necesare profesionalizării managementului forestier, creșterii transparenței și consolidării mecanismelor de control. Dar s-a respins încă o dată proiectul, pe circuitul interministerial de avizare, pentru aceleași probleme de legalitate.

PSD a blocat inițiativa USR

Pe 15 decembrie 2025, Buzoianu a acuzat PSD că blochează reforma Romsilva. Scandalul a mers mai departe, iar pe 4 februarie 2026 a mai fost blocat o dată,

Federația „Silva” acuzând ilegalități în reforma propusă de Ministerul Mediului.

Proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social la solicitarea Federaţiei „Silva”, pentru nerespectarea legii dialogului social, anunţă federaţia sindicală. Sindicaliștii au acuzat-o pe Diana Buzoianu că a transformat reforma Romsilva „într-o epopee a lipsei de expertiză silvică, a necunoaşterii tehnicii legislative şi a forţării a mecanismelor de dialog social”.

Sindicaliștii au acuzat probleme grave în redactarea proiectului: un proiect de HG pe care Ministerul Justiţiei l-a întors de mai multe ori din etapa de avizare, pentru că era eronat, care nu are la bază niciun studiu de impact social, financiar sau de specialitate silvică.

PSD mai pregătește o moțiune de cenzură

Așa cum au prevăzut sindicaliștii, conducerea MMAP s-a grăbit să reintroducă proiectul de HG în circuitul de avizare, înainte de terminarea auditului care se desfășoară acum, iar pe 25 februarie a venit noul anunț al Dianei Buzoianu despre „marea victorie”. Aceasta a declarat că are susținerea colegilor de coaliție, dar situația nu pare a fi atât de „roz” între partidele de la guvernare - culoare preferată de Diana Buzoianu pentru clipurile filmate de USR despre „victoria” reformei la Romsilva.

Chiar ieri, PSD a anunțat că cere demisia ministrului Mediului, dacă până luni nu vine cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb. Astfel e posibil să existe o nouă moțiune de cenzură. Nici aceasta nu ar fi un impediment pentru ca USR și Diana Buzoianu să meargă mai departe cu toate proiectele de modificare legislativă, chiar și prin încălcarea legislației în vigoare, pentru că a mai existat o moțiune votată în Parlament, pe 15 decembrie 2025, împotriva aceluiași ministru, de care efectiv nu s-a ținut cont.