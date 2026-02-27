x close
Război: Pakistan atacă Afganistanul!

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   08:25
Sursa foto: Hepta/Trupele pakistaneze, plasate în stare de război

Armata din Pakistan a lansat atacuri aeriene asupra Afganistanului vineri dimineață, lovind capitala Kabul și orașul Kandahar, unde își are sediul liderul suprem taliban Hibatullah Akhundzada, anunță Financial Times.

Islamabad a anunțat vineri că a ucis 133 de luptători talibani, a ocupat nouă poziții militare și a distrus zeci de baze, depozite de muniție, tancuri și tunuri de artilerie în Afganistan.

Talibanii au raportat că au ucis 55 de soldați pakistanezi și au ocupat 19 posturi în raiduri transfrontaliere.

Atacul a venit ca răspuns la un atac al talibanilor afgani asupra posturilor de frontieră pakistaneze, joi seară, au declarat oficialii pakistanezi. În weekend-ul trecut, Pakistanul a efectuat atacuri aeriene deasupra frontierei asupra a ceea ce a numit a fi poziții militante.

Luptele sunt au fost cele mai grele de la izbucnirea conflictului în octombrie anul trecut. Relațiile dintre Pakistan și Afganistan s-au deteriorat rapid după ce pakistanezii s-au confruntat cu două insurgențe în regiunile de frontieră. Ei susțin că insurgenții primesc sprijin din partea Kabulului.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a anunțat că Pakistanul se află într-un „război deschis” cu Afganistanul vecin ,potrivit Sky News. Declarația a fost făcută vineri după ce ambele țări au lansat atacuri aeriene nocturne.

Khawaja Muhammad Asif a mai spus că răbdarea Islamabadului s-a epuizat pe măsură ce tensiunile au escaladat,

„Paharul nostru de răbdare a dat pe dinafară. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan n.r.)”.

În timpul atacului au fost victime de ambele părți, a precizat ministrul pakistanez.

 

 

(sursa: Mediafax)

